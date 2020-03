'Women Make Film' dokumentala Bilbaoarten estreinatuko da. Mark Cousinsen dokumentala zazpi astez jarraian proiektatuko da, astelehenero, martxoaren 9tik apirilaren 20ra arte.

Women Make Film (Emakumeek zinea egiten dute) dokumental zorrotza, iradokitzailea eta beharrezkoa da, 14 orduz emakumeek protagonizatutako zinemaren historian barrena ibiliko dena. 700 film baino gehiago egin eta aipatze horretan, ia ehun emakumezko zuzendariri dei egiten zaie, Mark Cousinsek (Coventry, 1965), egileak, ikusezintasun-belo astun eta hermetiko hori kentzen du, mende bat baino gehiagoan zehar sistematikoki isildutako errealitate ukaezina: zinemaren historiari ekarpena egiten dioten emakumezko zuzendarien presentzia agerikoa bezain gutxietsia izan dela.

Eta agertzen dena, 14 ordu horietan zehar, askotan errebelazioaren zentzua hartzen duen film-ondare boteretsu bat besterik ez da. Orain arte ia oharkabean pasatu denaren ezagutza; zinemaren historia bat, izen eta filmez betea, zeinaren errepasoaren aurrean berreskuratu beharra inposatzen baita.

Mark Cousins, Ipar Irlandako saiakeragile eta kritikaria, proiektu honetan murgildu zen bere dokumentalik ezagunenak, The Story of Film: an Odyssey (2011), mundu osoan ezohiko oihartzuna lortu eta urte batzuetara. Eta bi premisa esanguratsurekin egin zuen: Hollywoodetik haratago dauden zinematografietan murgiltzea, eta zinemagile emakumezkoak buru dituen zinemaren bidez egitea. Bilaketa eta erreskate prozesu xehatu batean zehar, datuak begi bistakoak dira: Women Make Film filmak 13 hamarkadatan zehar eta 5 kontinenteetatik filmatutako mila film zati baino gehiago biltzen ditu.

Bere eszenaratzea osatzeko, Cousinsek, berarekin elkarlanean denbora daraman profesional batekin lan egin zuen, Tilda Swintonekin, eta narratzaile lanetan, aktore enblematiko eta eztabaidagarri bat ere sartu zuen, Jane Fonda, bere konpromiso sozial eta politikoengatik hainbeste aldiz gutxietsia.

Baina 840 minutuko dokumental honetatik ondorioztatzen den horretan zerbait erabakigarria badago, ehunka filmen eta dozenaka zuzendariren testigantza jaso arren, hemen erakusten dena ia ez da zinemaren historiari emakumeek egindako ekarpena adierazten duen iceberg erraldoi horren punta. Adibidez, 14 ordu horietan ia ez dago aipamenik errealizadore espainiar bati buruz, Ana Mariscali buruz.

EGITARAUA

Martxoaren 9an, astelehena, 19:00etan: 1. eta 2. blokeak (Irekierak, Tonua, Sinesgarritasuna, Pertsonaia bat aurkeztea eta Meet Cute); martxoaren 16an, astelehena, 19:00 etan: 3. eta 4. blokeak (Elkarrizketa, Enkoadraketa, Travelina, Eszenaratzea, Bidaia eta aurkikundea); martxoaren 23an, astelehena, 19:00 etan: 5. eta 6. blokeak (Helduera/Haurtzaroa, Ekonomia, Muntaia, Ikuspegia, Lehen planoa eta Surrealismoa eta ametsak); Martxoaren 30ean, astelehena, 19:00 etan: 7. eta 8. blokeak (Gorputzak, Sexua, Etxea, Erlijioa, Lana eta Politika); apirilaren 6an, astelehena, 19:00 etan: 9. eta 10. blokeak (Martxa-aldaketa, Komedia, Melodrama, Zientzia-Fikzioa, Izugarrikeriak eta infernuak eta Tentsioa); apirilaren 14an, asteartea, 19:00 etan: 11. eta 12. blokeak (Estasi, Omisio, Errebelazioa, oroitzapena, denbora eta barne-bizitza); azkenik, apirilaren 20an, astelehena, 19:00 etan: 13. eta 14. blokeak (Bizitzaren zentzua, Maitasuna, Heriotza, Amaierak eta Musika eta dantza).