El mejor rock, a través de un centenar de conciertos

ningún disco puede acercarse a la emotividad y adrenalina que despierta ver a tu grupo favorito sobre un escenario... pero algunos se aproximan. Así lo cree el periodista Tito Lesende, autor del libro Los 100 mejores discos de rock en directo (Efe Eme), glosario goloso, henchido de datos, ameno y apasionado sobre lo mejor del rock internacional de las seis últimas décadas. Están, claro, Dylan, The Beatles, Ramones, The Rolling Stones, Neil Young, The Who, Van Morrison, AC/DC, Led Zeppelin... "Son capítulos esenciales con un valor común: nos han enseñado la dimension principal del rock y, no importa quienes seamos o a qué nos hayamos dedicado, nos han permitido pertenecer", según Lesende

El libro cuenta con un prólogo del periodista Fernando Neira, que destaca "lo docto, cabal, preciso y minucioso" de un Lesende que "escribe como los malditos ángeles", y que se muestra en la publicación ajeno a los tópicos de que los discos de estudio suenan mejor que los grabados en conciertos y de que estos últimos suelen asociarse a la falta de inspiración o a los deseos de engrosar las cuentas corrientes de los artistas sin estrujarse demasiado el cerebro.

Aún reconociendo que "han sido el recurso más socorrido de la industria", Lesende defiende que los discos en vivo "han aportado otra dimensión: el reflejo del músico en su público". Al menos antes de Internet, YouTube o los móviles. "Ya no necesitamos imaginar", lamenta su autor. Y por ello, para reinvindicarlos, se lanzó a resumir seis décadas de rock internacional sobre los escenarios con una selección de discos históricos, oportunistas, póstumos, alguno que funcionó como epitafio...

Y lo hace de manera cronológica, con una ficha informativa amena pero con multitud de datos de cada uno de los recitales, la mayoría procedentes de giras y festivales, pero también otros recogidos en emisoras de radio y platós de televisión. Y algunos sin público o invitados selectos, casi siempre con la guitarra como invitada de honor y con pocos representantes punk porque "su nivel de calidad o incidencia no es alto".

décadas prodigiosas El listado arranca con Joan Baez in concert, grabado en el arraque de la década de los 60, y concluye con Before the dawn, de Kate Bush, registrado en 2014. En su primera década nos recuerda discos gloriosos y legendarios, como el de James Brown grabado en el Apollo, el de The Beatles en la BBC, Jerry Lee Lewis en Hamburgo, Dylan en el Royal Albert Hall, Johnny Cash en la prisión de Folson, Elvis en la NBC, Hendrix en Monterey o el mítico festival de Woodstock.

Casi la mitad del centenar referenciado, "y muchos de los más importantes", según Lesende, pertenecen a la década de los años 70 porque "fueron los años del esplendor del rock en directo".

Y ahí destacan, precisamente, los adscritos al hard rock o heavy. Su oferta es "tan sustancial que podría merecer su propio volumen", escribe. En los primeros años de la década grabaron obras maestras The Who, Aretha Franklin, The Allman Brothers Band, The Band, Yes, Santana, The Stooges y Deep Purple, con su mítico Made in Japan, tanto como It's too lat to stop now, de Van Morrison. Kiss y el millonario Frampton comes alive! abren las referencias de la segunda mitad de los 70, que no se entenderían sin la huella dejada por Bob Marley, Bob Seger, Springsteen (cinco vinilos, editados con retraso), Genesis, Thin Lizzy y la nueva guardia, del It's alive de Ramones al At Budokan de Cheap Trick, pasando por clásicos hard rock de AC/CD, UFO, Judas Priest o Motörhead.

nostalgia de los 80 Los años 80 se inician con nostalgia, con el concierto de Central Park de Simon y Garfunkel, pero incluyen también música ligada a la década con representantes como The Cramps, U2, Dire Straits, Queen o el insuperable Stop making sense, de Talking Heads. Weld, de Neil Young y sus eléctricos Crazy Horse piden paso en los 90, así como los 'desenchufados' de Nirvana y Eric Clapton o Ricky Lee Jones y Nick Cave y sus Bad Seeds, mientras que el nuevo siglo nos deja clásicos recientes ligados a autores como Morrisey, Wilco, Muse, The White Stripes, X o Lucinda Williams, a quien volveremos a disfrutar pronto en el BBK Music Legends. Épocas, estilos y corrientes diferentes... y una magia única, que nos hace la vida más felices.