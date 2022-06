Esta es la razón por la que David Muñoz se autoproclama 'cuñado'

Como bien sabemos, el gusto por la comida es distinto para todo el mundo. Hay quienes prefieren una buena pizza italiana a una tortilla de patata, quienes su helado favorito es el de sabor a menta y quienes lo detestan con todas sus fuerzas. Es un debate que puede perdurar años y las comparaciones siempre son odiosas.



El cocinero madrileño David Muñoz ha protagonizado una polémica que ha enfrentado gastronómicamente hablando a Londres y a Madrid. La discusión, gira en torno a sobre en cual de las dos ciudades se come mejor y el tema salió a la luz por un tweet de la periodista española Analía Plaza.



"El que diga que en Madrid se come mejor que en Londres es un cuñado y de esta no me vais a bajar", publicó en Twitter. "La complacencia de que aquí se come muy bien, equiparable a que Madrid sea la ciudad con más árboles del mundo", añadía. El comentario de la periodista no pasó desapercibido por los usuarios de la plataforma, quienes no tardaron en contestarle defendiendo la gastronomía española.





El argumento se basaba en laque conviven en la capital inglesa y sonno solo la comida propia y original de Londres. Sin embargo, este razonamiento, entre ellos David Muñoz que escribió, dando a entender que, en su opinión, en Madrid se come mejor que en Londres.A lo largo de su trayectoria como estrella michelín, David ha trabajado en restaurantes especializados en gastronomía asiática en Londres, donde además abrió la sucursal llamada. Además, el pasado año el madrileño fue galardonado con el título de, por lo que se puede decir que sabe de lo que habla.