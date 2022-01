La banda de música de la Guardia Real de Buckinham homenajea al roquero Meat Loaf

La banda de música de la Guardia Real británica, durante la interpretación del tema 'I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)' de Meat Loaf en el patio del palacio de Buckinham.

Cuando uno de los grandes de la canción entra en el panteón de los mitos, un tópico de los obituarios es la frase "se apaga su voz pero nos queda su música". Pues la banda de música de la Guardia Real británica, la que monta guardia en el palacio de Buckinham, lo hizo realidad este fin de semana e interpretó ante cientos de turistas que asistían al cambio de guardia un tema del cantante de rock estaodunidense Meat Loaf, fallecido el 20 de enero.

Ante el asombro de los presentes agolpados en las verjas del palacio londinense, la sección de viento de la banda interpretó la versión instrumental del tema I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That), uno de los mayores éxitos del cantante y actor. También uno de los más vendidos y escuchados del mundo del rock en general.

El tema original fue parte del disco Back Out of Hell II: Back into Hell, editado en 1993, y llegó a alcanzar el número 1 de las listas de ventas hasta en 28 países, siendo certificado como platino en Estados Unidos. Además, la canción ganó un Grammy a la mejor Interpretación Vocal de Rock en solitario.

Este homenaje fue grabado por los móviles de los asombrados espectadores de esta actuación, que rápidamente se viralizó y fue aplaudida en todo el mundo. Los fans del cantante asistieron asombrados a este conmovedor homenaje, no por sorprendente menos sincero.

El improvisado público no dudó en detenerse al escuchar la conocida melodía a pesar del frío y gris ambiente que este fin de semana ha azotado la capital británica.