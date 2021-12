El meme del Gobierno ucraniano que ha indignado a Rusia

Que Rusia y Ucrania no se llevan bien es conocido por todos. La tensión entre los dos países exmiembros de la Unión Soviética es recurrente y se acrecentó con la anexión por parte de Moscú de la península de Crimea tras la caída del presidente prorruso en 2014.



Los intentos de Ucrania (que cuenta con el apoyo de Estados Unidos) de acercarse a la Unión Europea, con quien también comparte fronteras, no gustan nada a Vladímir Putin, que mantiene que Kiev no debe unirse a la OTAN para evitar que las fuerzas internacionales se acerquen al límite con Rusia.



La tensión va en aumento en los últimos días, con, al parecer, tropas rusas situadas en Crimea y en las zonas ocupadas del Dombás, al oeste de Ucrania. No se prevé, pero tampoco se descarta, una nueva invasión rusa en los próximos meses. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha reunido de forma virtual recientemente con Putin, al que ha amenazado con fuertes sanciones si sigue con su ofensiva sobre Ucrania.



Pero un momento tan crítico no ha impedido que el Gobierno ucraniano haya decidido, desde su cuenta oficial de Twitter, compartir un meme en contra de Rusia, que se ha hecho viral rápidamente (en un día ha alcanzado los 240.000 likes) en el que se muestran, con dibujos, diferentes dolores de cabeza y la región a la que afectan. La migraña, la hipertensión y el estrés causan dolores que afectan a sólo parte de la cabeza, pero Vivir cerca de Rusia es el dolor más intenso de todos, que no deja un centímetro de alivio.





El meme ha sido aplaudido por muchos usuarios ucranianos, aunque otros no entienden que en un conflicto geopolítico tan tenso una cuenta oficial de un país publique un tuit frívolo, y por supuesto no ha gustado en Rusia.