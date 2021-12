El vídeo del repartidor que lanza un portátil a través de una verja

No son pocas las quejas de usuarios hacia los repartidores, que en la era del comercio on line se han multiplicado. Que si dejan un aviso de que no había nadie en su domicilio cuando no han salido de casa, que si se comprometen a pasar un día y no aparecen ni avisan, que si el paquete llega dañado€



Una joven mexicana, Ana Paula Ruiz, tiene razones de sobra para estar enfadada con el repartidor que debía entregarle un ordenador portátil que había adquirido por internet. Asegura que el trabajador ni siquiera llamó al timbre para que le abrieran la puerta y que decidió lanzar el paquete a través de la verja, como puede comprobarse en el vídeo que la usuaria ha subido a las redes sociales.



En él se aprecia cómo el repartidor no sólo se desentiende de la entrega abandonando el portátil en el suelo, sino que en lugar de depositarlo con cuidado lo lanza con fuerza hacia arriba, lo que provoca que coja altura y velocidad y que el golpe sea más violento.





Cuidado con @liverpoolmexico. Sus repartidores no tocan la puerta y te lanzan el paquete aunque sea una maldita LAPTOP ?? pic.twitter.com/gl688VU25l — amapola (@anapaularuiz_) December 2, 2021

Ruiz afirma que el ordenador sufrió daños y que acudió con él a la tienda, que se lo cambió por uno nuevo y abrió una