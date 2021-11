Una 'tiktoker' recomienda meter los vaqueros al congelador en lugar de lavarlos

No es la primera vez que este truco circula por las redes, pero en esta ocasión se ha hecho viral gracias a una tiktoker. La mexicana Karen Velazco ha arrasado con su tutorial sobre cómo lavar los vaqueros sin lavadora ni jabón.

Esta diseñadora industrial propone no lavar este tipo de pantalones a la manera tradicional, sino dejarlos unas horas en el congelador. El motivo es que la lavadora provoca que el material (denim) no sólo pierda su coloración original, sino también que se desgaste y que los pantalones se acaben rompiendo.

Si el pantalón no está sucio (no tiene manchas), la ya influencer asegura que lo único que hay que eliminar de la tela es el olor y las bacterias, y que el número de éstas no aumenta se lleve el pantalón dos semanas o dos meses sin lavar.

Y para quitar el olor y las bacterias de la tela no es necesario que dé miles de vueltas inundada en agua y detergente, sino que basta con aplicarle frío durante unas horas, y qué mejor que el congelador, un electrodoméstico que también está en casi todas las casas.

Velazco ha incluido unos pasos para que el proceso salga perfecto, lo que permitirá además ahorrar una importante cantidad de agua.

1. Empieza dando unos leves golpes con un trapo seco para quitar el polvo si tu prenda lo necesita.

2. Rocía un poco de vinagre blanco/alcohol/aceite esencial diluido con agua al reverso para ayudar a controlar los olores.

3. Déjalo secar (preferentemente a la sombra).

4. Dobla tus jeans y mételos en una bolsa.

5. Mételos al congelador durante 8-24 horas.

6. Sácalos del congelador y déjalos secando. Después estarán listos para usar.