Una nota y 20 céntimos dejados en la puerta de una librería de Huesca triunfan en las redes sociales

Que salden una pequeña deuda, de 20 céntimos de euro, puede alegrar el día a más de uno. Y no solo a los implicados en la transacción.



Esto ha ocurrido en Huesca pero se ha conocido en las redes sociales.



La dueña de la librería oscense Santos Ochoa, Arancha Martínez, acudió la mañana del jueves 25 de octubre a abrir su negocio y encontró pegada en la puerta de su local una bolsita con un nota y una moneda de 20 céntimos en su interior.



"Buenos días", decía el mensaje, "Ayer a las 19.00 compró mi hijo un block de Oxford y 3 rololos de forro para libros. Le faltaba 20 céntimos. Muchas gracias".



Desconcertada, por no terminar de entender la situación, se puso en contacto con el resto de las compañeras y una de ellas, la que trabajo en el turno de tarde el día anterior, se lo aclaró.



A última hora entró en la librería un niño para hacer dicha compra y a la hora de pagar no le alcanzó. Por lo visto, a la mañana siguiente a primera hora alguien de la familia se acercó para dejar el dinero.







Este pequeño gesto sirvió para alegra la jornada a las profesionales de Santos Ochoa, que no dudaron en compartir en la redes sociales la anécdota. No tardó en hacerse viral y recibir numerosos likes y ser compartida en otras redes sociales."Hoy os queremos enseñar con lo que nos hemos encontrado en la puerta de nuestra tienda de Pasaje Arcoíris al abrir por la mañana. Esta nota y los 20 céntimos, que nos demuestran la buena gente que son nuestr@s client@s, no por los céntimos sino por la preocupación de es@ madre/padre y de volver hasta nuestra tienda.No sabemos quién lo ha dejado, pero nos encantaría conocerte y agradecerte el detalle.Por cosas así, ¡¡¡¡nos encanta nuestro trabajo!!!!", explicaron junto a la foto de la nota.Numerosas fueron la reacciones, todas alabando el gesto y muchas agradeciendo a los padres la educación en valores con la que enseñan a sus hijos. Todos coinciden en que así es como se hace una sociedad mejor.