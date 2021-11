Piden a un millonario que lleve mascarilla en el banco y se venga sacando sus ahorros

Cuando crees que las cosas no van contigo porque tu estatus económico te da bula, cuando chocas con la realidad el disgusto te lleva a la pataleta, y esta a decisiones vengativas del tipo "pues ahora no repiro". Lo malo es que lo pagan otros y únicamente te largas sacando pecho como si fueras descendiente de El Cid.



O del mismísimo Rey Mono si eres chino. Así debía sentirse el millonario chino, que responde el nombre de Sunwear en la red social china Weibo, al anunciar que abandonó una sucursal del Banco de Shanghái tras retirar en billetes cerca de cinco millones de yuanes, más de 670.000 euros, en efectivo del tras recibir "la peor atención" posible.



Se los llevó en tres maletas después de hacer que dos empleados de la entidad contaran los billetes uno a uno durante más de dos horas para que no hubiera errores. Cuando salía por la puerta anunció que repetiría su acción cada día hasta vaciar su cuenta. Los 670.000 euros es la cantidad máxima que se puede retirar de una cuenta en China cada día.





A millionaire withdrew all his savings and ordered his bank to check them note by note after flying into a rage when a security guard asked him to wear a face mask.

The man, known as 'Sunwear' on the social network Weibo, reportedly withdrew ¥5million about £566,000 in banknotes pic.twitter.com/cyyd6gSuzw