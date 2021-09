Ana Milán corrige a los periodistas: "No estoy sola, estoy soltera"

La actriz Ana Milán es uno de los personajes con más seguidores en redes sociales desde que en el confinamiento arrasase con sus vídeos y sus stories de Instagram. Con la ironía por bandera, la artista siempre se muestra incendiaria y reivindicativa cuando habla. Y eso es lo que ha hecho al ser preguntada por el hecho de estar soltera. Su respuesta se ha hecho viral en las redes.



En la conversación con los periodistas, cuando ella respondió que estaba soltera y un reportero le preguntó si se había "dado un tiempo" para decidir si estar sola, Milán fue rotunda. "Bueno, es que a mí me parece que confundir estar soltera con estar sola es un error. Yo puedo estar soltera, pero sola no", contestó con una sonrisa.



Pese a la respuesta el periodista insistió y preguntó a Milán si no le apetecía tener pareja. "¿Me estás haciendo una proposición?", le respondió, a lo que el periodista le dijo que nunca se sabe. En ese momento, otra periodista le preguntó si estaba abierta a alguna proposición y la actriz zanjó la conversación. "¿Que tú también quieres? Sois más monos€ negociad entre vosotros", respondió mientras se marchaba.



La propia artista ha sido quien ha compartido el fragmento de la entrevista bajo el mensaje de "Es que no es lo mismo", y ha logrado convertirse en Trending Topic y llevarse el aplauso de los internautas.





pic.twitter.com/wQFDs7vyTl — ANA MILÁN (@_ANAMILAN_) September 4, 2021