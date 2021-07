El vídeo viral de un joven que finge ser uno de los estudiantes confinados en Mallorca

El confinamiento de los estudiantes en Mallorca está dando mucho de que hablar estos días, sobre todos en las redes. Cada video o foto que aparece no tarda en volverse viral, y el caso de Jorge Lorenzo no iba a ser menos.



Y no, no es el piloto de MotoGP, pero en los últimos días su nombre también ha sonado fuerte en las redes. La razón principal ha sido un video que colgó en Twitter, grabado supuestamente desde su habitación de hotel y donde criticó el trato que estaban recibiendo. "Algunos me llamarán Cayetano, niñato o #MENES solo por irme a Mallorca pero tenéis que oír la verdad", escribió en su cuenta de Twitter.



"Estoy afligido por toda la situación que nos está ocurriendo", comenzó el joven. "Yo vine aquí y mis padres pagaron la barra libre del hotel. Me parece una vergüenza que el gobierno nos esté pagando la comida, pero no me pueda pedir un mísero cubata porque no nos la están pagando la barra libre", añadió.



Durante el video también apuntó que se había besado con una chica que dio positivo y criticó tener que confinarse a pesar de que él dio negativo en la PCR. Para rematar, el joven lanzó una advertencia al final del video: "Resistiremos. Mi padre ya está hablando con los abogados y vamos a ir a por vosotros".





Algunos me llamarán Cayetano, niñato o #MENES solo por irme a Mallorca pero tenéis que oír la verdad#Secuestrogobiernobalear pic.twitter.com/eZycpiWIBr — J.L. (@_jorgelorenzog) June 29, 2021

LAS REDES CARGAN CONTRA EL JOVEN

Niñato malcriado, mi padre, mi padre... Asumid las consecuencias de vuestros actos y madurad, vaya generaciones las que vienen, sin empatía, ni autocrítica, que asco de gente. — Caco Gazapo (@Caco_Gazapo) June 29, 2021

Cayetano no!!!. IGNORANTE??.

Si después de más de 1 año de pandemia por el #coronavirus no has aprendido que eres contacto estrecho de un caso positivo, y por lo tanto tienes que hacer aislamiento, no me puedo explicar como has podido aprobar Bachillerato y la Selectividad???? — Mabel (@mabel_blasco) June 30, 2021

Tienes unos????hay mucha gente que esta en la UCI, tu tienes la suerte de estar de hotel los miles de muertos ya no pueden tomar cervezas ni cubatas, igual hay que aprender a ser responsables y pensar en los demas, esto no es una broma es una pandemia — carmelines (@carmelines1) June 29, 2021

Qué pereza me dais, menos mal que me he conseguido escapar del hotel, nos vemos mañana atontaos — J.L. (@_jorgelorenzog) June 30, 2021

Una foto de anoche, a ver si los del hotel se esmeran un poco más en la seguridad pic.twitter.com/kAtPRF55FC — J.L. (@_jorgelorenzog) June 30, 2021

Chavales era todo una parodia de los encerrados, pero viendo lo que me decían he seguido el juego, que me perdone Dios porque Twitter no lo va a hacer, tengan un agradable día — J.L. (@_jorgelorenzog) July 1, 2021

El troleo del año, lo siento Twitter boomers y Twitter progre, y a los liberales por usar sus símbolos para generar más viralidad — J.L. (@_jorgelorenzog) June 30, 2021

No obstante, nada de esto era verdadero y fue una broma que montó el joven para parodiar lo ocurrido en Mallorca.El video no tardó en volverse viral y muchos saltaron contra él, criticando lo relatado. "Niñato malcriado", "Ignorante", "Esto no es una broma", fueron algunas de las contestaciones al video.Sin embargo, lejos de desmentir al instante el mensaje, el joven continuó alimentando la broma con más fotos y publicaciones.Tras observar la magnitud que el video adquirió y al ver que varios usuarios se percataron de la broma tras revisar sus anteriores mensajes, el protagonista del video confesó que todo se trataba de una parodia.