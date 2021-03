Esto es lo que Paco León recomienda a Fernando Simón para cuando acabe la pandemia

Este lunes, Paco León y Mariam Hernández asistieron como invitados al popular late-late night show 'La Resistencia' para presentar su último proyecto con Disney+, 'Besos al aire'.



Durante la entrevista, el presentador David Broncano hizo un comentario en relación a Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias: "Hace unos meses, posiblemente fuera la persona más famosa de España".



Así pues, les planteó la siguiente pregunta: "¿Cómo creéis que va a gestionar él, no el fin de la pandemia, sino ya no ser famoso en un tiempo? Quizás pueda convertirse en un juguete roto del coronavirus en unos años".



A petición de Broncano, el actor andaluz le dedicó un consejo a una de las caras más reconocidas de esta crisis sanitaria: "Fernando, poco a poco. Ahora te amarga la fama, seguro, no quieres salir a la calle y te agobias. Yo, que he pasado por todo esto, recuerdo una vez que estaba angustiado y me fui a Nueva York", explicó.





Poco a poco, Fernando. pic.twitter.com/OOCLado6lK — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) March 22, 2021

León, por su parte, admitió quedurante su tiempo de evasión por tierras. "Pensé si. Sí que te recomiendo que, cuando la dejes, como losu otras cosas,", matizó.