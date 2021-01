La osa que vive en una jaula imaginaria tras 20 años encerrada en un zoológico

Ina es una osa que tras pasar 20 años encerrada en una jaula en el zoológico de Piatra Neamt (Rumanía) fue trasladada al santuario de osos Libearty, situado en la localidad rumana de Zarnesti. Su comportamiento, sin embargo, es como si siguiera atrapada en esa jaula.



El comportamiento de Ina es fiel reflejo del trauma que supone para muchos animales estar años y años encerrados en espacios reducidos. Y es que Ina, pese a estar en una zona amplia donde goza de libertad de movimiento, se limita a caminar en círculos dentro de una jaula imaginaria.



"Después de 20 años de cautiverio, Ina todavía está atrapada en su jaula virtual. Siempre que vaya a visitar un zoológico con jaulas diminutas o un circo donde actúan los osos, recuerde esto", señala en su cuenta de Twitter Libearty junto a un vídeo en el que vemos a la osa dando vueltas en círculo.





After 20 year of captivity Ina the bear is still trapped in her virtual cage. Whenever you go to visit a zoo with tiny cages or a circus where bears perform remember this. #FreedomPlanet #animals #sanctuary #Libearty pic.twitter.com/ng6egCgU5l