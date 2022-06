BBK Kuna mece el desarrollo sostenible

FUE la Casa Cuna de San Antonio. O la Casa Cuna de Urazurrutia. Ahora es BBK Kuna, la Casa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Originalmente, hace 110 años, la Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de Bilbao la levantó para atender a las criaturas de quienes se dejaban la piel en minas, fábricas, muelles y talleres. El arquitecto Ricardo Bastida combinó materiales como el ladrillo rojo y el azulejo decorado para generar un gran cubo con tres plantas de altura y estilo neomudejar. Desde hace un siglo forma parte de la estampa de la margen izquierda del puente de San Antón, a la entrada de Urazurrutia.

Desde hace un año su objetivo es cuidar un bebé de quien dependemos quienes habitamos el planeta: el futuro.

Tan grande es el paralelismo entre la intención primigenia y la función actual que no sería necesario siquiera cambiar el conjunto escultórico que preside la puerta de acceso. Se trata de un tres figuras cinceladas por el artista plástico bilbaíno Federico Sáenz Venturini, en el que una mujer cuida de un bebé y una niña que aparecen desnudos y vulnerables. Su título original, 'La Caridad'. Tenía mucho sentido en 1922. Si hoy, un siglo después, la llamaran 'La Sostenibilidad' a nadie le extrañaría. Tendría sentido pleno. En aquél entonces, la vida de numerosas personas dependía de la caridad. Hoy, la de todo el mundo depende de la sostenibilidad.

Por eso, para aunar esfuerzos en favor de la aceleración del logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados en la Agenda 2030, nació BBK Kuna 2030 Kideak. Y la alianza multisectorial impulsada por BBK cumple un año. Para celebrarlo se reunieron en BBK Kuna representantes de las 83 entidades que integran la citada alianza.

Pronunciaron sendos discursos Nora Sarasola, directora de la Obra Social; Oihane Aldayturriaga, responsable del Área de Talento, Emprendimiento e Innovación; y Eider Inunciaga, directora de BBK Kuna. Sarasola dio las gracias a las y los asistentes "por formar parte de este reto tan ilusionante" e insistió en que "es preciso tejer alianzas, sumar esfuerzos, multiplicar logros y hacer crecer la red" debido a que "el reto es enorme".

Posteriormente, el filósofo y ensayista bilbaíno, Daniel Innenarity, presidente del Think Tank BBK Institutoa, intervino mediante conexión telemática con una conferencia titulada 'Retos de la Transición Digital Humanista' .

Entre quienes acudieron a la jornada de celebración, encuentro y reflexión se contaban Eduardo Ruiz de Gordejuela, director general de BBK, con Endika Ruiz de Zarate; Galder Reguera, del Athletic Club; Elsa Fuente, de Unicef; Jolie Mputela, de Irdas; Leire Belar y Julen Elgeta, de Hetel; Itziar Segovia y Karmele Acedo de Grupo SSI; Guillermo López Alonso, de Appsamblea; Jorge García del Arco, de Aquaradar; Xabier González, de IHOBE; Arantza Atxa, de UNESCO Etxea; Tatiana Urien, de Gaude; Javier Sánchez, de Berdeago; Egoi Azkarraga, de 3Dlan; Ramón Bernal, de Lantegi Batuak; Ane Epalza, de Coca Cola; Txema Franco y Diana Cabezas, de Gorabide; Aitor Ipiña, de Bizitegi; Marta Uriarte, de Puente Bizkaia; y Maitane Osés, del colegio Jesuitinas.

También habían confirmado asistencia Sonia Costillas, Izaskun Gutiérrez, Sara Garteiz, Idoia Postigo, Olatz Ibarretxe, Oskar Santamaría, Blanca Arriola, Iñaki Herrero, David Tellería, Andoni Etxebarria, Inés García o Maite Lorenzo.

Durante su intervención, Nora Sarasola recalcó que BBK Kuna es "un lugar para construir el futuro; pero no cualquier futuro, un futuro sostenible en el que nadie se quede atrás; y esa es una meta que no podemos conseguir individualmente". Lo mismo ocurría hace un siglo: algunas familias no lograban sacar adelante por sí mismas a sus bebés. Y recurrían a la Casa Cuna. l

Representantes de las 83 entidades que forman parte de BBK Kuna 2030 Kideak se reunieron ayer en la antigua Casa Cuna