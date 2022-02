El Museo Guggenheim presenta la exposición 'Jean Dubuffet: ferviente celebración'

FUE, la suya, una vida tempestuosa y atrevida; audaz y burlesca, casi, para esquivar, con la cintura de su imaginación, los convencionalismos. Les hablo del francés Jean Dubuffet (El Havre, Francia, 1901- París, 1985), quien rechazaba los principios de decoro y belleza clásica para centrarse en lo ordinario, para bajar de la academia a la calle y mezclarse con la gente, con la vida de arrabal o de fiesta en las calles. Tan es así que ayer, cuando el Museo Guggenheim levantó el telón de la exposición Jean Dubuffet: ferviente celebración, recordaron en el atrio del museo una vieja frase del artista, esa que dice "me gustaría que la gente viera mi trabajo como una recuperación de valores desdeñados y (...), no se equivoque, como una obra de ferviente celebración". No sería raro considerarle como un buscador de nuevos caminos.

Es lo que más o menos insinuó el director del Museo Guggenheim, Juan Ignacio Vidarte, en las palabras de bienvenida, donde tambien resaltó el mérito de organizar un muestra solo con obras de Nueva York y Venecia, con las bellas artes del comisarioo David Max Horowitz por bandera. "La búsqueda de una manera de cambiar la creación", dijo. Lo hizo en la misma gala en la que el museo recuperó una vieja costumbre perdida: fue el del cóctel inaugural, como si el propio museo quisiese brindar por la vida. Lo hicieron de la mano del patrocinio de BBK ("nos complace haber contribuido a la realización de la muestra porque está dedicada a un artista que quiso expandir las fronteras del arte", dijo el presidente de BBK, Xabier Sagredo....).

El museo fue poblándose a buen ritmo. Fue una más de las maravillas que están anunciadas a lo largo de este año en el que el Museo Guggenheim celebra sus bodas de plata. Se anuncian tiempos felices. Lo celebraría Jean.