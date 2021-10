BilbaoDendak retoma las tertulias de la trastienda

ESE era el reto en el laboratorio, dicho sea en el argot más científico posible: dar con las fórmulas para que la persiana no baje. El viejo y venerable concepto de comercio –o trueque, en aquellos primeros pasos...– era la base de la civilización moderna que trajo consigo la división del trabajo, la alfabetización y la urbanización. Así fue hasta hace bien poco. El nuevo comercio que hoy se estila precisa de un abono bien distinto para que arraigue. Uno aprecia que le saluden por su nombre y conozcan sus gustos e intereses cuando acude a la tienda o al bar de la vuelta de la esquina, cómo no. Pero también estima que le lleven la compra a casa, poder elegir desde el sofá sobre un gran muestrario cuando no tiene tiempo para las compras y otras muchas ventajas. Antes uno tenía el martillo y era el rey. Ahora hay miles de martillos diferentes e incluso herramientas capaces de hacer lo mismo que el martillo. El rey es quien decide comprarlo. Dónde, cuándo y a quién.

Descrita esta realidad, BilbaoDendak, entidad que preside hoy Rafa Gardeazabal, ha rescatado del baúl las tertulias de la trastienda, puntos de reunión y encuentro para el intercambio de ideas y soluciones. Tras el obligado frenazo por la pandemia, BilbaoDendak invocó a los comerciantes locales para un encuentro titulado Digitales sin perder la esencia. Se trata de una iniciativa que alcanza ya su edición número 14, y que se ha consolidado como punto de encuentro para el debate y la puesta en común de experiencias e ideas innovadoras que favorezcan la competitividad del comercio local. Optó por plantear uno de los grandes dilemas que afronta el sector: mantener la competitividad sin perder los rasgos distintivos de proximidad y sostenibilidad, que caracterizan los negocios locales independientes de las ciudades. Porque el sector comercial ha visto cómo el modo de comprar y consumir ha cambiado de manera vertiginosa como consecuencia de las crisis económicas, el auge de las nuevas tecnologías, los nuevos formatos comerciales y de comunicación a través de las redes sociales, etc.

Con Begoña Beristain como moderadora en la matiné, BilbaoDendak escogió el Palacio Euskalduna como punto de encuentro. De la mano de expertos se abordó la situación actual del comercio local, cómo será el cliente del futuro inmediato y claves para conectar con él, así como estrategias de digitalización y, además, se debatirá sobre las Tendencias que determinarán el rumbo del retail. Miguel Zorraquino, director general de la consultoría de Diseño Estratégico Zorraquino; Isabel Mariscal, profesora de la Escuela Universitaria de Comercio y Distribución ESCODI, en la Universidad de Barcelona, y Enrique Méndez, responsable de la empresa del Grupo Euskaltel Alianzas IoT y Transformación Digital, fueron los elegidos para lanzar su red de ideas con el fin de avivar las capturas.

A la cita no faltaron, además de las personas ya citadas, Elena Moreno, directora de Comercio del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco; Xabier Ochandiano, concejal delegado del Área de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo; Ana San Nicolás; María Loizaga; Jon Andoni Zarate; Jorge Aio,gerente de BilbaoCentro; Janire Torvisco; Eider Txarroalde;la emisaria de Deusto Bizirik, Julia Diéguez,otros ediles como Carmen Muñoz y Gabriel Rodrigo; Itziar Villamandos, atenta en la sala de máquinas; Begoña Castaño, Zuriñe Álvarez, Mari Paz Irastorza, Nere Sarasola, Leire Izagirre, Cristina Martínez, Alazne Martín, Jorge de Francisco, Lola Aparicio y un buen número de hombres y mujeres ligados al complejo universo del comercio local, donde todo es nuevo y mutante. Son las nuevas preguntas, como se decía entonces, cuando ya nos sabíamos todas las respuestas. De nuevo a estudiar.

Tras el obligado frenazo de la pandemia, BilbaoDendak retoma las tertulias de la trastienda, en este caso centrada en el comercio local