El despertar de la vida alegre que cabeceaba

LA vida alegre, amodorrada y algo anquilosada de tanto sofá de casa sin que le diese el aire de la calle, cabeceaba entre bostezos. Se diría que no encontraba el momento para dar un salto y ¡eup! ponerse en pie y romper las barreras de estos días grises. Ayer la sacudieron de lo lindo Iñaki Maruri, Gurutze Beitia, superviviente de un cólico nefrítico que retrasó el estreno unos días, habida cuenta que el desembarco estaba programado para el festivo agosto, y Gorka Aginagalde. Bastó con que las luces de neón del teatro les anunciasen con el sobrenombre pícaro del trío de verano para que la adormecida vida diese un respingo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Necesitaba justo eso, un sobresalto que le hiciese abrir los ojos. Las buenas artes de Gurutze, Gorka e Iñaki ya se encargaron de que no los cerrasen durante un espectáculo chiripitifláutico que llevaba por título Concierto en JA mayor con el que rindieron un sentido homenaje a Bilbao y su Aste Nagusia en aire burlesco. Cantaron bilbainas, boleros de La Pérgola y otros sones, invitaron a personajes pintorescos, reales y de ficción y recorrieron los mil y un rincones de un Bibao en fiestas, recordando que sí, que la propia Marijaia les recordaba a una bella durmiente en espera de un beso.

Tríos, besos... ¡Como para no abrir los ojos, ya les digo! Borja Elorza y Jon Marín se movieron entre bambalinas para que el espectáculo fluyese por el Palacio Euskalduna echándole un pulso al mismísimo Leo Harlem. Lo lograron con soltura. No en vano, al estreno no faltaron la diputada de Cultura de Bizkaia, Lorea Bilbao; José Mari Amantes, cuerpo de Bilbao Centro y alma de la comparsa Moskotarrak, Asun Muñoz, la actriz Justi Larrinaga, la pareja argentina que conforman Fernando Alegrini y María Eugenia Sanchorena, Josune Lavín, quien acaba de abrir una sombrerería y su taller en la calle Licenciado Poza, Miren Marín, Julita Murillo Azkoaga, Amaia Valero, Juan Carlos Fernández. Aitor Azkunaga, Rosa Pallarés, Mireia Ruiz e Isabel Alonso entre otros.

Allá en una esquinita los más avisados podían ver a José Antonio Nielfa, La Otxoa. Y unos metros más acá se saludaban Cristina Olarreaga, Miren Erdozain y Ane Azkargorta. El público más txirene tuvo la oportunidad de participar en una función en la que la que el humor vertebra y da paso a un popular repertorio musical con las voces, perfectamente empastadas, de Gurutze Gorka e Iñaki, a la voz y al piano. Tres vozarrones, ya se imaginan, propios de la Scala de Milán.

La sala 0B, de ayer hasta el domingo, celebró la formación del trío, la aparición de un pianista concordante entre dos voces discordantes, se podría decir. En la primera oleada de espectadores se encontraban Carmen Zarate, Maite Elorriaga, Mónica Alonso, Maite Corcuera, Elixabete Sardui, María Luisa Madariaga, Arantza Sánchez y un buen puñado de hombres y mujeres que se sumaron al zarandeo de las horas oscuras para dejarles en claro que no van a conquistar sus vidas, nuestras vidas. Fue todo un descojone, un despelote y un ¡viva la virgen! en armonía entre el escenario y el patio de butacas. Fue todo un ejemplo de las ganas de despendole que gasta la gente. Hay ganas, vaya que sí las hay. Tremendas.

El patio de butacas parecía acogedor, para que cada cual estuviese a sus anchas ahora que se han abierto las distancias entre asiento y asiento. En bambalinas se precisaba que tras cada actuación se desinfectan, una a una, todas las butacas. La casa que gobierna Andoni Aldekoa cumple a rajatabla con los requisitos para levantar la persiana. Así que Alicia Marañón, Ander Hernández, Laura Fernández, Joana Gil, Bárbara Bellido y toda la marabunta asistente pudieron disfrutar del reencuentro con la vida alegre que, ya bien espabilada, se lanzó a la aventura de reír.

