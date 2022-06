Sare Cadaval se hace con el Premio Jordi Sierra i Fabra

"Una historia sobre monstruos; los de toda clase. Una historia sobre venganza. Una historia sobre una niña que, más que enfrentarse a sus demonios, se hizo amiga de ellos". Así describe la joven mungiarra Sare Cadaval "la parte más mística" de su novela El canto del Abismo, con la que ha conseguido hacerse con el prestigioso Premio Jordi Sierra i Fabra. A sus 14 años ha conseguido un logro importante que "es una motivación pero también sientes la presión. Ahora todo es público, y aunque tengo claro que escribo únicamente para mí, porque me gusta y lo disfruto, el ojo público siempre intimida un poco".

Pero sobre todo, para Sare "supone el hecho de que por fin he podido cumplir mi sueño, que era publicar un libro, la constatación de que esto no es solo una afición pasajera, sino que es lo que de verdad quiero y puedo hacer. Es un gran honor y un orgullo, pero sobre todo una alegría por poder compartirlo con los que más quiero", explica. Se presentaba por primera vez y se ha convertido en la ganadora más joven de la historia de los Premios Jordi Sierra i Fabra para Jóvenes.

La joven de Mungia empezó a escribir por la "necesidad de contar, de transmitir que he tenido siempre y que terminó desembocando en la escritura. Sigo creyendo que esa sensación es la de cualquier artista, da igual a qué se dedique. Alguien que siente la necesidad de crear. Aunque lleves veinte años sin hacer nada, seguirá allí, en el fondo de tu mente, es como un rasgo de tu personalidad. Algo con lo que naces", expresa. La pasión por escribir no se entiende sin la de leer, y en el caso de Sare "desde siempre me ha gustado leer, pero hace algunos años descubrí que era mi manera de reflejar mis ideas, de mostrarlas al mundo. Me gusta contar historias porque desde pequeña las he consumido".

Esa era la segunda novela que escribía, y la primera "me sirvió sobre todo para aprender". En cuanto a esta segunda, explica que "sigue a la Capitán Selena, una intrépida pirata que tras recibir una misiva del rey de Thanglia, hace un trato con él: cruzar el Abismo en su nombre a cambio de un tercio de los derechos sobre el mercado del país. La novela sigue sus aventuras con su tripulación, el viaje por el Abismo y lo que encontrarán en él...".

La novela la describe "como su protagonista: potente, explosiva y firme, aunque no sabría cómo definir mi propia obra o estilo. Por otro lado, me han dicho que mi estilo es ameno, que tengo una voz muy presente y fuerte, lo cual me gusta, pues mi intención a la hora de escribir es darles voz a todas esas ideas y pensamientos que tengo".

Después de presentarse al concurso, ha escrito más libros, y actualmente "me encuentro en mitad del proceso de escritura de la que probablemente es mi novela más larga hasta la fecha, aunque nunca se sabe con estas cosas", cuenta. Ha descubierto que escribir puede ser su modo de vida, y "si la vida me brinda la oportunidad de dedicarme a esto profesionalmente me encantaría, pero tengo claro que no deseo forzarlo y que quiero aprender y estudiar más cosas aparte de esto. No quiero que se convierta en algo que aborrezco porque me vea obligada a hacerlo". l