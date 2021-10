Reclaman actuar sobre el plumero de la pampa en Bakio

El plumero de la pampa (Cortaderia selloana) es una especie recogida en el catálogo de especies invasoras. Procede de América del Sur y, actualmente es una de las especies exóticas invasoras más extendidas en el territorio. Con el objetivo de poner coto a su expansión en Bakio, el grupo municipal del PNV ha solicitado al Ayuntamiento que actúe frente a esta especie invasora. "Los plumeros de la pampa son un problema para las y los vecinos de Bakio. Observamos que urge tomar medidas para eliminar esta especie vegetal invasora que, según aseguran las y los residentes está volviendo a florecer en diversos puntos, lo que favorece su rápida expansión", destacan.

En este sentido, aseguran que llevan viendo que "año tras año aumenta la invasión de estas plantas" y por eso han decidido presentar una propuesta a los responsables municipales. En concreto, solicitan poner en marcha un programa para "reducir la presencia de esta especie" en el municipio. El objetivo principal es "evitar daños en la biodiversidad y el paisaje, e impedir la colonización de la especie en Bakio", sostienen.

Para ello, el Ayuntamiento se debería encargar de la "eliminación de plumeros en zonas públicas" y, al mismo tiempo, proponen ofrecer "un curso sobre eliminación del plumero de la pampa e información básica a propietarios de terrenos y a cualquier otro interesado". Se trata de una especie que se dispersa a través de semillas. Cada penacho produce miles de semillas que son transportadas por el viento, el agua, y vehículos a distancias de hasta 30 kilómetros.

Sobre esta línea, la legislación vigente establece que está prohibida la posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares. Los propietarios de los terrenos tienen la obligación de mantenerlos sin presencia de esta especie invasora. De igual modo, las autoridades competentes pueden requerir a los titulares de terrenos que faciliten acceso a sus representantes, para poder verificar la presencia de especies invasoras y, en su caso, tomar las medidas adecuadas para su control. Asimismo, incumplir las prohibiciones y limitaciones recogidas en esta ley puede dar lugar a sanciones.

Cabe recordar que los ejemplares aislados pueden extraerse con éxito siguiendo sencillas recomendaciones. Así pues, hay que utilizar guantes puesto que sus hojas cortan. Además, hay que arrancar los ejemplares jóvenes a mano aprovechando cuando el suelo esté húmedo o regando previamente para facilitar el arranque. No obstante, para las plantas medianas es recomendable usar una azada, desenterrar el cepellón y procurar no dejar restos de raíz en la tierra. Además, es conveniente cortar los penachos tan pronto como aparezcan y hay que depositarlos en una bolsa para no dispersar semillas sin agitar la planta.