Loiu culmina la reforma de la acera de Landatxueta

El Ayuntamiento de Loiu ha ejecutado la reforma de la acera de Landatxueta que presentaba diversos deterioros por lo que se han restaurado varios tramos. Una intervención con la que el Consistorio perseguía garantizar "la seguridad de los vecinos y vecinas" del municipio, según explica el alcalde de la localidad, Josu Andoni Begoña.

Esta intervención se ha llevado a cabo después de un largo litigio. "La justicia dictaminó, en primera instancia, que le correspondía arreglar la acera al restaurante Landatxueta por ser la acera de su propiedad y no de ámbito municipal", precisa el regidor. Sin embargo, el restaurante recurrió la sentencia y se volvió a analizar la causa. Mientras el litigio seguía su curso, el Ayuntamiento se planteó que "de una manera u otra se ejecutaran las obras para la seguridad de los viandantes", expone Begoña. No obstante, mientras tanto la justicia impidió "cualquier intervención hasta que no se dictaminara sentencia definitiva al respecto". Finalmente, se dictó la segunda sentencia favorable al Consistorio loiutarra, es decir, "le correspondía arreglar la acera al restaurante Landatxueta", aclara el primer edil. Una vez que cabía posibilidad de "más recursos al respecto", el Ayuntamiento inició los trabajos para que "no se demorasen". Una vez culminadas, "se repercutirá el gasto de las mismas al nuevo propietario del restaurante Landatxueta", concluye el regidor.