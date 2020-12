El blog de Loiu alcanza las 50.000 visitas

Hoy en día, las entidades de gestión de diferentes municipios, asociaciones o plataformas usan diferentes herramientas de comunicación para mantener informada a la ciudadanía de los movimientos realizados en diferentes ámbitos. En el caso del Ayuntamiento de Loiu, al igual que en otros municipios como Getxo o Gasteiz, Josu Andoni Begoña, alcalde de la localidad, optó por poner en marcha un blog con el fin de aumentar la transparencia de su equipo de gobierno para con sus vecinos y vecinas. Una plataforma digital, josuandoni.eus, que ya ha alcanzado nada menos que 50.000 visitas. El primer edil se mostró realmente satisfecho con los datos sobre la acogida de esta herramienta de comunicación: "Es un buen resultado al trabajo de publicación desarrollado y seguiremos en esta línea de información real, transparente y rápida a la ciudadanía de Loiu, que conlleve una clara participación ciudadana de los vecinos y vecinas de Loiu con los medios de 2021. Como alcalde supone un reto mantener una comunicación constante y fluida sobre asuntos municipales diariamente. Y además, responder a todas aquellas personas que quieran exponer sus comentarios, sugerencias, quejas, críticas... Desde mi humilde punto de vista, creo que se está consiguiendo. Se responden a todas ellas en menos de 24 horas. Desde el Ayuntamiento de Loiu uno de los objetivos prioritarios es informar a los vecinos y vecinas de Loiu de modo transparente, y lo más rápido posible. Y todo ello, teniendo la participación ciudadana como el denominador común en toda la información suministrada".

Por otro lado, Begoña destacó la función de esta plataforma digital, en la que publica e informa de las diferentes gestiones e intervenciones realizadas por el Consistorio, a la hora de escuchar a la ciudadanía loiuztarra: "Este canal de comunicación posibilita mantener una comunicación directa con el alcalde, en todo momento y a cualquier hora, sobre aquellos temas que preocupen al ciudadano sobre el presente y futuro de nuestro municipio. Y por si fuera poco, también de modo púbico. Es decir, preguntas o reflexiones que se lancen a la blogosfera loiuztarra para que el alcalde responda a las dudas suscitadas, y por ende, los vecinos que también tuvieran dudas en esa línea pudieran participar". Por lo tanto, el alcalde loiuztarra afronta este final de 2020 con la satisfacción del éxito cosechado por una plataforma de vital importancia en la gestión del municipio. Asimismo, Begoña afirmó que, pese a estar pendiente de la plataforma on line, no dejará de lado los métodos tradicionales de comunicación: "La puesta en marcha de este blog no ha supuesto el abandono del contacto directo con la gente en las calles o a través de cualquier programa de participación ciudadana. Todo lo contrario, en más de una ocasión salen temas relacionados con el blog en el día a día de relación con la ciudadanía".