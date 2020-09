Erandio suma un nuevo tipo de bonos comerciales

Erandio – Más activación del consumo local. Ese es el objetivo del Ayuntamiento de Erandio al lanzar dos nuevas campañas de bonos comerciales. Así, a la habitual que ya se ha puesto en marcha durante otras épocas del año, se suma la de una nueva fórmula: cinco euros de descuento para compras superiores a 20.

En concreto, dentro de la revista municipal de octubre que llegará a las casas se incluirá un bono recortable de 5 euros para usar en los establecimientos adheridos a esta iniciativa. Se adjuntará el nombre de todos los negocios para que los vecinos puedan elegir así dónde canjearlo. "Como no podemos hacer el ingreso por adelantado porque no sabemos cuántos bonos se canjearán en cada sitio, hemos establecido que puedan hacer entrega de bonos con ticket en el SAC semanalmente para que los pagos no se demoren", puntualizan desde el Consistorio erandioztarra. La campaña se desarrollará durante el mes de octubre y el Ayuntamiento destinará una inversión de 50.000 euros.

Más importe se dedicará al programa más conocido de otras ocasiones para incentivar las compras, ya que serán 126.000 euros. Será una medida para el sector comercial, hostelero y de servicios, pero también para personas autónomas y microempresas cuya actividad se vio suspendida por la declaración del estado de alarma, o cuya facturación experimentó una merma del 75%. El tiempo para usar los descuentos será desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre y los interesados en adherirse deberán realizar un único trámite para participar en las dos campañas.

Son dos pasos más que da la institución local para hacer frente a las consecuencias del coronavirus. De hecho, ya dio forma a un plan de choque que también supuso que las subvenciones sociales iban a crecer. Por ejemplo, las ayudas de emergencia contaron con 90.000 euros más, y Cáritas y Sortarazi vieron aumentadas sus asignaciones en 5.000 euros cada una; la residencia San José, por su parte, tuvo 6.000 euros para gastos extraordinarios de desinfección y 56.000 para la compra de mascarillas, EPI, así como el incremento de personal.