Premio Peña Altzarrate a todo el pueblo de Laudio

Laudio – Los Premios Peña Altzarrate, que desde hace cinco años impulsa la asociación del mismo nombre para reconocer a personas o entidades de la localidad que han destacado en el ámbito del deporte y la cultura, han recaído en esta edición y de manera excepcional en el pueblo de Laudio por "el compromiso, la solidaridad, la unidad, la concordia y la fraternidad demostrados en este 2020", resaltaron ayer los organizadores en el acto de entrega del galardón que tuvo lugar a las 18.00 horas en el salón de plenos de la Casa Consistorial con un grupo reducido de asistentes debido a las medidas sanitarias de seguridad.

La placa conmemorativa y galardón con la imagen del Santuario de la Santa María del Yermo fueron recogidos por el teniente alcalde Joseba Amondo que quiso dar las gracias "en nombre de la corporación local y de todo el pueblo".

Fue tras un emotivo minuto de silencio por las víctimas y después de que la Peña Altzarrate explicara que "si alguien puede y debe ser reconocido en un año como este, no puede ser otro que el propio pueblo de Laudio en su conjunto; laudioarras anónimos que en los momentos de mayor necesidad a título personal no dudaron en ponerse a disposición del resto de vecinos, como las diferentes entidades, cuerpos, organismos, etc, sin las cuales la vida diaria y las necesidades elementales no hubiesen podido verse cubiertas".