Rechazada la prórroga del contrato de Mendikosolo en Arrigorriaga

Mendikosolo no se cierra,Ez, ez, ez, kaleratzerik ez! o Mendikosolo borrokan. Son algunas de las consignas que se escucharon ayer en la concentración convocada a las 18.30 horas frente al Ayuntamiento de Arrigorriaga en apoyo a los 25 trabajadores vinculados al servicio de mantenimiento, gestión medioambiental, ocio, guarda y explotación del bar restaurante del parque Mendikosolo que el próximo 1 de octubre se van a quedar sin empleo.



"No son solo 25 trabajos. Son 25 familias que se van a quedar sin su modo vida", denunció a través del megáfono una representante del sindicato ELA mientras los bocinazos de protesta se hacían cada vez más intensos a medida que se acercaba la hora del inicio de la sesión plenaria en la que se incluyó como punto fuera del orden del día el debate y votación de una moción presentada por Naturbaso S.L. –empresa adjudicataria de la gestión del parque– pidiendo la prórroga del contrato hasta la formalización de un nuevo concurso público de licitación del servicio. "Yo no vengo aquí a defender al jefe, sino a defender a 25 empleados que no tienen la culpa de que este Ayuntamiento no haya hecho su trabajo a tiempo", declaró en una breve intervención ante la corporación municipal Unai Navarro, jefe de cocina de Mendikosolo Taberna durante los últimos ocho años, y que explicó que su única reivindicación es "una prórroga del contrato para al menos tener la oportunidad de optar a la subasta sin que, hasta entonces, se pierdan puestos de trabajo".

Advertencia de prevaricación



Sin embargo, y a pesar de contar con la solidaridad y el apoyo de grupos de la oposición, la demanda la petición de Naturbaso S.L. no pudo salir adelante ante la existencia de un informe técnico firmado por dos TAG (técnico de administrador general), el interventor y el secretario municipal advirtiendo de que se trataba de un procedimiento contrario a la ley y que los concejalas podrían incurrir en un delito de prevaricación en caso de aprobarlo. De ahí que, finalmente, saliera adelante la propuesta del equipo de gobierno de EH Bildu y Arrigorriaga Gara de desestimar la prórroga solicitada por Naturbaso S.L.

Ante esta situación, Sonia Rodríguez, portavoz de EAJ-PNV, declaró que "nuestro voto, lamentablemente, va a ser abstención", pero dejando claro que "no es responsabilidad del pleno municipal lo que está ocurriendo, es responsabilidad exclusiva de la alcaldesa y de su equipo de gobierno". De la misma manera tuvo que posicionarse en PSE tras reconocer la buena labor desarrollada por los trabajadores del parque y el restaurante y solidarizarse con su situación. Además, solicitó al gabinete de Maite Ibarra la redacción y publicación "de los nuevos pliegos lo antes posible y que se estudie la inclusión en ellos de una cláusula social para la subrogación de los puestos de trabajo". Por su parte, el representante de la plataforma ciudadana NOA, José Ignacio Fernández, también emitió un voto de abstención "condicionado por los informes técnicos".

Sobre el retraso en la publicación de los nuevos pliegos de adjudicación, desde el equipo de gobierno se volvió a insistir en la existencia de un condicionante determinante a la hora de proyectar los futuros usos del parque de Mendikosolo. "En la actualidad, según criterio técnico, la presa del parque se encuentra en un proceso de legalización, a fin de poder cumplir la normativa", justificó la alcaldesa, Maite Ibarra. Además insistió en la necesidad de abrir un debate y una reflexión "sobre el modelo de parque que queremos en Arrigorriaga" y declaró que lo que es insostenible es "continuar con un contrato de gestión tal y como estaba planteado, es decir, vinculado a la explotación de un establecimiento hostelero que es rentable y da beneficios". María Jesús Acedo, portavoz de Arrigorriaga Gara y concejala responsable del área de medioambiente y sostenibilidad, añadió al respecto que "no podemos prolongar la anomalía de no tener una compensación económica por la explotación del bar restaurante".

El equipo de gobierno de EH Bildu y Arrigorriaga Gara volvió a comprometerse en seguir trabajando para sacar adelante lo antes posible unos pliegos separados para la gestión de Mendikosolo y para el servicio hostelero, aunque en ningún momento pudo avanzar una fecha aproximada para el inicio del concurso público.

