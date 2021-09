La Diputación prevé rehabilitar el puente de Txatxarramendi en Sukarrieta

La Diputación Foral de Bizkaia, a través del departamento de Sostenibilidad y Medio Natural, prevé emprender en un futuro cercano la rehabilitación el puente de Txatxarramendi, en Sukarrieta. Ya se actuó en verano de 2013, pero desde entonces la situación de la infraestructura –cuya construcción terminó en 1943– parece haber ido empeorando con el paso del tiempo. La entidad foral espera invertir casi 350.000 euros en mejorar la estructura, en la que los operarios estarán 14 semanas y media trabajando.

El Ayuntamiento de Sukarrieta ya había solicitado anteriormente la reparación del puente de Txatxarramendi, que enlaza la carretera BI-2235 a su paso por Busturia con el islote, ubicado en la localidad sukarrietarra. De hecho, la Diputación Foral de Bizkaia se hará cargo de su reparación, para lo que también ha realizado la pertinente petición para la ocupación de dominio público marítimo-terrestre a la Demarcación de Costas del Gobierno por espacio de 75 años. El área de la concesión puede alcanzar los casi 390 metros cuadrados.

No en vano, la pasarela de Txatxarramendi está afectada principalmente por problemas de drenaje y manchas de humedad, además de que varios de los vanos que sustentan el puente –tres y medio de ellos ubicados en Busturia y los dos y medio restantes en Sukarrieta– no presentan el mejor de los estados. Según el estudio previo elaborado, "varios desprendimientos del hormigón que dejan al descubierto tramos de armadura oxidada", si bien la estructura no corre peligro de caer. En todo caso, el tránsito de camiones de gran tonelaje se veía afectado, no así en el cuanto al paso de los vehículos. En el islote se ubica el centro de investigación especializado en medio marino y alimentación Azti, además de un zona de esparcimiento muy utilizada durante el verano por los bañistas.

Ubicado sobre áreas protegidas de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai –zona de especial protección para las aves, ZEPA–, las obras cumplen con las directrices prefijadas en el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). De hecho, es un asunto que ha sido tratado recientemente en el Patronato de Urdaibai, entidad de la que h dado luz verde a las obras. El islote, que es una zona de encinar cantábrico, alberga un parque botánico. Este fue acondicionado durante el año 2000 como espacio para la interpretación e identificación de las especies, dotaron al espacio de placas identificativas de especies, así como paneles de interpretación del paisaje exterior y los valores naturales y faunísticos que acoge la isla. En total se pueden encontrar 25 especies vegetales, la mayoría característicos de encinar cantábrico.





Azte se ubica en el islote sukarrietarra.

Asimismo, Txatxarramendi es uno de los puntos calientes en el nacimiento del turismo en Busturialdea, ya que entre 1896 y 1947 acogió un reconocido hotel con 60 habitaciones, instalaciones balnearias, prestigioso restaurante, paseos y lugar de baño de mar.

estructura

Longitud. El puente, que enlaza Axpe, Busturia, con la isla de Txatxarramendi, ya en Sukarrieta, tiene 108 metro de longitud aproximadamente. Tiene un total de seis vanos –tres y medio en suelo busturitarra y los dos y medio en el sukarrietarra–, y fue construido en 1943. Asimismo, salva el paso del ferrocarril de euskotren que cubre la línea Bermeo-Bilbao.

Acceso a Azti. La infraestructura da acceso a los vehículos desde la carretera BI-2235 entre Gernika-Lumo y Bermeo al islote, en el que se ubican las instalaciones de Azti, centro tecnológico y científico especializado en el medio marino y la alimentación, además de un espacio para el esparcimiento. La anchura del vial rodado es de tres metros.