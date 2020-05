El Ayuntamiento de Markina y los comerciantes unen fuerzas

El alcalde markinarra, Luis Egurrola, y los representantes de Hemen Be Bai firman los acuerdos.

El alcalde markinarra, Luis Egurrola, y los representantes de Hemen Be Bai firman los acuerdos. Foto: M. U.

El Ayuntamiento de Markina-Xemein y la asociación local de comerciantes Hemen Be Bai unen fuerzas, ya sea para luchar frente a la crisis abierta por el coronavirus como para ayudar en las actividades a organizar por el colectivo. Dos han sido los acuerdos de colaboración suscritos recientemente. Por un lado, una partida de poco más de 15.000 euros para sufragar iniciativas de Hemen Be Bai y, por otro lado, el apoyo a una campaña denominada Elkartasunez Berton para paliar en la medida de lo posible los perniciosos efectos del coronavirus a un sector considerado vital.

Ambos convenios fueron firmados la pasada semana, en un acto celebrado en la sala de plenos del consistorio. El primero de ellos selló "un acuerdo principal de colaboración para todo el año, en el que han acordado trabajar conjuntamente en las acciones que se llevarán a cabo este 2020 para apoyar al comercio local", según afirmaron desde el Ayuntamiento. En ese sentido, ambas partes fijaron un calendario anual, "con diferentes acciones y sus respectivos presupuestos, y las dos partes han acordado que el Consistorio se hará cargo del 20% del gasto que supone cada acto organizado por la asociación". La administración local dirigida por Luis Egurrola "hará una aportación directa de 15.045,14 euros en esas acciones", prosiguieron.

Pero además de ayudar a sufragar las actividades comerciales del presente año en Markina-Xemein, también pactaron un segundo acuerdo. En este caso, referente a la situación abierta para el sector, un comercio minorista que está siendo uno de los mayores perjudicados por la pandemia del covid-19. El texto acordado a dos bandas recogió dos apartados diferentes. "En el primero se recoge el compromiso del Ayuntamiento de apoyar con 5.000 euros la campaña Elkartasunez Berton" que tiene como objetivo impulsar el pequeño comercio y paliar los daños que ha generado el coronavirus en el sector", incidieron.

Protección En lo que respecta al segundo acuerdo de colaboración, se selló otra partida de 3.600 euros, "también con el objetivo de hacer frente a la actual situación generada por la crisis sanitaria". Así, mediante este importe se destinará a dotar de Equipos de Protección Individual a los comerciantes de Markina-Xemein, que ya han comenzado a ser repartidos. "Todos los comerciantes del municipio recibirán un kit compuesto por dos mascarillas del modelo FFP2, una caja de cien guantes y un litro de gel desinfectante".

La asociación Hemen Be Bai es la encargada de repartir el material entre los comerciantes que, "sean o no miembros de la asociación", recibirán sus kits de protección. El propósito no es otro que preservar a los comerciantes, ya que de esa forma se evitarán contagios entre los propios markinarras. "Esta última medida ayudará a garantizar la seguridad de todos los habitantes de Markina-Xemein", concluyeron fuentes municipales.