'Del Corazón De León', la novela que se escucha

Eder López García de Marina es un auténtico apasionado de la música y de la creación literaria, no en vano, ha contado con su propio grupo musical y escribe desde la adolescencia. Ahora, ha unido esas dos pasiones en su primer libro: Del Corazón De León, una obra que Eder empezó a escribir cuando tenía 23 años y que ha rematado ahora, cuando ya cuenta con 33 primaveras. "Han pasado diez años desde que comencé a escribir el libro, pero no he estado los diez años centrado en ello. Ha habido muchos parones por estudios y trabajo", explica Eder, quien actualmente trabaja con administrativo en el Ayuntamiento de Sestao.

Así ha nacido esta obra que narra la vida de Julia, una joven que está acabando su carrera universitaria y se enfrenta a las incógnitas, certezas e inseguridades que se viven en una época tan dinámica como es la juventud. Amores, desamores, pérdidas de seres queridos, las primeras experiencias en el ámbito laboral... La juventud es una auténtica montaña rusa y en ella se empiezan a metabolizar los aspectos más difíciles de llevar y de encajar. "No quería que este libro se quedase en una novela juvenil, quería aportarle algo más y mi pretensión es que los lectores sientan como suyos muchos pasajes de la historia de Julia porque son cosas que todos hemos vivido en nuestra juventud", explica este mungiarra para el que escribir esta novela era "un reto que me había marcado a mí mismo". Sin duda, ha logrado ese reto, pero no ha sido un proceso sencillo, ya que en la recta final del proceso de creación ha hecho un buen número de cambios. "He hecho cambios porque el libro también proyecta mi manera de ser y uno no es igual ahora que hace diez años cuando empecé a escribir este libro", señala Eder. Escribir una novela no es una tarea nada sencilla, pero tras la publicación de Del Corazón De León hay otros muchos aspectos. Una vez pasó lo peor de la pandemia, Eder empezó a plantearse publicar el libro y, para ello, analizó varias vías. La primera de ellas era presentarlo a diversos concursos e intentar que, finalmente, alguien apostase por publicarlo, pero, Eder acabó optando por otro camino; Impulsar un crowdfounding. El objetivo era lograr 5.000 euros a través del micromecenazgo que impulsó junto a la editorial Libros.com. Finalmente, gracias a las aportaciones de 142 mecenas no solo ha logrado los 5.000 euros que necesitaba para publicar la novela, sino que ha superado el objetivo. "Cuando logré recaudar los 5.000 euros sentí una alegría inmensa porque además de poder publicar mi obra, había habido gente que había confiado en mí para poder hacerlo. Cuando empecé a escribir el libro, mi único propósito era acabarlo, no pensaba en que algún día se publicase", reconoce Eder.

Habitualmente, en una novela las palabras, frases y párrafos impresos son los que tienen todo el peso comunicativo, pero en Del Corazón De León la música tiene una gran importancia. Así, quien adquiera este libro que se comercializará en varias plataformas y que ya está disponible tanto en la web www.libros.com como en la Librería Sondika de Sondika, se encontrará con "diez canciones y una sorpresa". Y es que según el lector vaya pasando páginas se encontrará diversos códigos QR que al leerlos con el teléfono móvil le llevarán a una canción en concreto. "La primera idea era escribir la letra de la canción en el libro, pero mi novia me sugirió la opción de poner un QR que dirigiese a la canción y, finalmente, he optado por esta fórmula", explica Eder López, quien en su primer libro ha fusionado el mundo de la literatura y de la música, dos disciplinas que son sus dos grandes pasiones y que han sido el motor de Del Corazón De León.

