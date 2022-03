Barakaldo volverá a vibrar con el festival Break On Stage

La cultura urbana volverá a tomar Barakaldo el próximo 21 de mayo con Break On Stage.

El próximo 21 de mayo, Barakaldo volverá a disfrutar con la mejor cultura urbana de la mano del festival Break On Stage, iniciativa que se celebrará en la localidad fabril por segunda ocasión consecutiva. Así, a lo largo de toda la jornada la música, la danza, el deporte y la cultura serán los grandes protagonistas de una cita que pone en valor todas estas ramas de la cultura urbana. Para ello, se acondicionarán cuatro zonas donde la ciudadanía podrá encontrar actividades acordes a sus gustos y pretensiones: el skate park de Lasesarre, el frontón Barakaldés, la Herriko Plaza y Barakaldo Antzokia.

El primero de los escenarios en los que se podrá disfrutar de la mejor cultura urbana el próximo 21 de mayo será el skate park de Lasesarre, instalaciones que acogerán entre las 12.00 y las 14.00 horas el concurso Scooter Freestyle. La entrada al recinto será gratuita y ya está abierto el plazo de inscripción para tomar parte en este concurso. Una de las señas de identidad de Back On Stage es que la actividad no para y, por ello, a las 14.00 horas el frontón Barakaldés se convertirá en el epcientro de Back On Stage. Allí, hasta las 17.00 horas, se celebrará el concurso 1vs1 BreakOnStage Baele. Este certamen individual de breakdance y danzas urbanas llenará de ritmo el frontón fabril y cada modalidad de concurso contará con un jurado profesional que se encargará de valorar a cada participante. Además, también habrá un DJ y un M.C. para cada modalidad. La entrada para presenciar este certamen será gratuita y ya está abierta la inscripción para el concurso.

Tras los ritmos urbanos que se escucharán en el frontón Barakaldés, a las 17.30 horas comenzará la actividad en el recinto que se creará en plena Herriko Plaza de Barakaldo. Allí los deportes serán protagonistas con saltos de BMX, acrobacias scooter y duelos uno contra uno. En total, participarán una decena de riders, entre los que destacan Diego Solans y Martxel Arribillaga en BMX y Álex Gonga y Álex Pérez en scooter. Asimismo, en el escenario que se habilitará en la plaza se celebrarán las finales de breakdance y de all style. El momento culmen de la celebración de esta edición de 2022 de Break On Stage llegará a partir de las 19.00 horas, cuando dará comienzo el espectáculo principal del festival en Barakaldo Antzokia. En esa última sesión se podrá disfrutar de diversos grupos internacionales de break dance y en ese mismo escenario también se celebrará la final del concurso de coreografías Urban Dance. En los festivales que dan acceso a esta gran final tomarán parte en torno a cien grupos, de los cuales los mejores se batirán el cobre en las tablas de Barakaldo Antzokia para llevarse el premio. Por otra parte, también se organizarán distintos espectáculos de culturas urbanas y el precio de la entrada al público para presenciar todo lo que se vivirá esa tarde en el teatro barakaldarra será de diez euros.

Así pues, el próximo 21 de mayo todas las miradas del mundo de la cultura urbana mirarán hacia Barakaldo gracias a la celebración de una nueva edición de Break On Stage, una cita que va consolidándose en el calendario de actividades culturales que acoge Barakaldo a lo largo del año.