Portugalete homenajea a los defensores de la democracia en la Batalla de Matxitxako

Mañana viernes se cumplirán exactamente 85 años de la Batalla de Matxitxako, una lucha tremendamente desigual en la que simples marineros y civiles sin experiencia en el mar trataron de defender la democracia frente al bando franquista. A bordo de humildes bous trataron de poner freno, sin éxito, al avance franquista que acabaría, posteriormente, con su triunfo en la Guerra Civil dando paso a cuatro décadas de dictadura. En aquella batalla participaron, al menos, 36 portugalujos o residentes en la villa jarrillera, 36 personas que lucharon por evitar la dictadura. Ahora, 85 años después, Portugalete homenajea y reconoce su tesón con dos actividades: una exposición que estará hasta final de mes en la Torre Salazar y un acto institucional que tendrá lugar el sábado a mediodía. "La asociación Oroituz nos propuso hacer una serie de actos conmemorativos con motivo del 85 aniversario de la batalla y durante estos días desarrollaremos varias actividades en el marco de nuestra programación de Memoria Histórica", aseguró María José Blanco, teniente alcalde de Portugalete.

Así las cosas, hasta el próximo día 30, la Torre Salazar será el escenario en el que la ciudadanía podrá conocer, a través de una exposición organizada por la asociación Oroituz, más de cerca detalles de esta batalla tan histórica como desigual en la que los defensores de la República y la democracia opusieron resistencia a bordo de bacaladeros al crucero militar Canarias. De esta manera, en la tercera y la cuarta planta de la Torre Salazar se puede disfrutar de representaciones en miniatura de las cuatro bous (Bizkaia, Nabarra, Gipuzkoa y Araba) y el convoy Galdames que tomaron parte en la contienda, paneles con fotografías, paneles explicativos de cómo fue la batalla y, también hay, entre otros, listados de quienes formaron parte de la tripulación de estas embarcaciones. Esta batalla que, tristemente, se saldó con al menos 35 personas muertas, de las que la mayoría fueron integrantes de la tripulación de la Bou Navarra, embarcación que se hundió a consecuencia de los ataques del crucero Canarias.

Aquella batalla no se saldó con el resultado que hubieran deseado aquellas personas que, sin más ánimo que defender la democracia, no dudaron en subirse a los bacaladeros y plantar cara al bando franquista. Por todo ese tesón y sacrificio, el sábado se llevará a cabo a mediodía un acto institucional de homenaje a todos y cada uno de los tripulantes de aquellas bous. Dicho acto se llevará a cabo en la plaza del Solar, frente al ayuntamiento portugalujo, y en él estará presente la única persona que aún vive de quienes tomaron parte en la batalla y los familiares del resto de participantes. Sin duda, se dará el merecido aplauso a quienes no dudaron en echarse a la mar para defender la democracia y la libertad hace 85 años.

