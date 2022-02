Güeñes ya prepara la vuelta de la feria de San José

Uno de los primeros eventos de Enkarterri en suspenderse por la primera ola de coronavirus está listo para regresar: Güeñes ya ha comenzado con los preparativos de la feria de San José, que se celebrará, si los datos de la pandemia no empeoran, el sábado 19 de marzo. Por el momento, las personas interesadas en participar pueden hacer llegar sus solicitudes al Ayuntamiento hasta el 17 de febrero. La información sobre cómo hacerlo y la documentación necesaria se puede encontrar en la página web www.guenes.eus.

Desde el Consistorio prefieren no adelantar todavía si el programa, el número de puestos o la distribución del recinto sufrirán cambios con respecto a la edición de 2019, la última que tuvo lugar antes de la pandemia. Entonces se estrenó un espacio en la plaza Euskadi destinado a once expositores de producción ecológica, mientras que el tradicional concurso de perros villanos autóctonos villano y villanuco de las Encartaciones se desarrolló en el área de Arrieta Maskarua con alrededor de ochenta canes. No faltaron una zona destinada a productores comarcales ni degustación de txakoli en la plaza Galdotza Arana. La plaza del batzoki acogió una muestra ganadera local con la presencia de más de 300 animales, todos de explotaciones situadas en el municipio: ganado bovino, ovino, pottokas, caballos de monte alavés y Minishetland, asno de las Encartaciones y cabras.

Sí que faltará en esta ocasión la monográfica de Euskal Oiloa que se instalaba en el frontón y no por el coronavirus, sino "debido a la gripe aviar", según confirma el criador de Güeñes y presidente de la asociación Eoalak, Miguel Ángel García. Están causando los focos "las aves migratorias", de ahí que "hasta finales de marzo o principios de abril, cuando acaba la migración, todas las granjas estamos bloqueadas". La medida "supone pérdidas en todos los sentidos porque primero crías siempre un poco más porque en esas exposiciones te dejas ver y acude gente y no contamos con esas ventas, además, nadie se acerca a nuestra casa a comprar al mismo tiempo que sube el precio del pienso". Y, a consecuencia de las pasadas restricciones por el coronavirus, "se han perdido las ventas a restaurantes, hay gente que por miedo decide quitar las gallinas a criar o reducir la cantidad...". Poco a poco el sector se va debilitando y "recuperarlo cuesta más".

La ausencia en la feria de San José supone un duro revés porque "estábamos ilusionados después de dos años" en los que uno de los principales eventos de Güeñes desapareció del calendario. En 2020, en pleno shock por el confinamiento y en 2021 para dar un tiempo a que las circunstancias mejoraran con la llegada de las vacunas. El año pasado "tan solo pudimos acudir a principios de noviembre a una exhibición en Torrelavega y a otra en Francia" antes de que al coronavirus se sumara la gripe aviar que ha vuelto a trastocar sus planes.