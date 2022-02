Trapagaran invita a degustar pintxos en la cuarta edición del concurso

El Área de Comercio Local y Emprendedores del Ayuntamiento de Trapagaran y la Oficina Técnica de Comercio de Meatzaldea junto a la Asociación de Comerciantes y Hosteleros Baturik han puesto en marcha la cuarta edición del concurso local de pintxos, Trapagaran Pintxotan-De Pintxos, que se desarrollará entre los días 11 y el 27 de marzo. Podrán inscribirse en el concurso cualquier establecimiento de hostelería de Trapagaran, asociado o no a Baturik, que disponiendo de una barra de pintxos, habitualmente los ofrezca a sus clientes, independientemente de su calificación o categoría (taberna, bar, mesón, cafetería, restaurante, etc.). La inscripción por los establecimientos interesados se realizará mediante el formulario on line disponible en las páginas web del Ayuntamiento y de Baturik hasta las 09.00 horas del día 14 de febrero.

Los establecimientos que participen en el concurso deberán presentar su pintxo, indicando además su nombre y sus ingredientes en la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, tanto para su degustación y calificación por el jurado técnico, como para su inclusión en el rutero, el día 25 de febrero de 2022.

Las fechas de degustación serán durante los fines de semana entre los días 11 al 27 de marzo de 2022, de viernes a domingo. Los horarios fijados por la organización serán de 19.30 a 22.00 horas los viernes 11, 18 y 25 de marzo. Los sábados 12, 19 y 26 de marzo, la degustación estará habilitada de 12.30 a 15.30 horas y de 19.30 a 22.00. Finalmente los domingos 13, 20 y 27 de marzo, la degustación será de 12.30 a 15.30 horas.

En esta edición, en la que colabora DEIA, los clientes que completen el rutero optarán, entre otros premios, a una comida para dos personas ofrecida en un restaurante de tres estrellas o una estancia fin de semana en un agrotursimo vasco.