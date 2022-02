Unai Antón, alcalde de Sopuerta :"Queremos acabar en 2022 el proyecto del polideportivo"

Unai Antón asumió la Alcaldía tras la dimisión de su predecedora, Irantzu Ibarrondo, la primera en lograr, en 2019, la victoria para el PNV en unos comicios municipales. Con el relevo se estrenaba también un inédito acuerdo de gobierno entre los jeltzales y la Agrupación Electoral Independiente.

¿Cómo está resultando la alianza?

—Nos vemos a gusto, negociando y sacando los temas adelante por el bien del pueblo sin problema.

¿Ha aprobado Sopuerta ya las cuentas para este año?

—El proyecto va bastante adelantado, va a contar con 2,5 millones de euros y estamos en negociaciones con EH Bildu. Aunque disponemos de mayoría absoluta –junto con la Agrupación Electoral Independiente–, nos gustaría que salieran adelante con el mayor consenso posible. Además, se llevará a cabo un proceso participativo ciudadano.

¿Qué inversiones contempla?

—Van a ir de la mano de una ampliación de la zona deportiva en Santa Ana: pumptruck, skate park, parque de calistenia y rocódromo, para lo cual hemos recibido una subvención de Diputación de 221.000 euros. También se contemplan la renovación completa del parque infantil de Santa Ana, la primera fase de la rehabilitación del centro cívico del barrio de Bezi, el plan de accesibilidad que se aprobó el año pasado... Poco a poco adecuaremos aceras y caminos. Hay bastantes cosas porque Sopuerta cuenta con gran extensión y muchos barrios.

¿Qué actuaciones pudieron finalizarse a lo largo de 2021?

—Se ha habilitado un aula de estudio dentro con acceso digitalizado del auzoetxe que está funcionando muy bien y renovado toda la cubierta del edificio añadiendo placas solares. Se va a terminar el reacondicionamiento del suelo de unos columpios y para este año queremos tener listo el proyecto del polideportivo que aglutinará las instalaciones diseminadas por el municipio. Un edificio en Santa Ana que no se quede pequeño, pero tampoco sea un mastodonte que no podamos mantener.

Santa Ana acoge la Txerriki Azoka el primer domingo de marzo, ¿va a organizarse esta vez?

—Desde el 4 de febrero ya se pueden recoger las instancias para instalar los expositores. Estamos trabajando para que se pueda celebrar, en principio con la misma ubicación y el mismo formato, ya veremos si luego las condiciones sanitarias lo permiten.

¿Se ha producido alguna novedad en torno a la posible rehabilitación del túnel de Herreros, que conecta con Castro Urdiales?

—No. Me reuní con la alcaldesa y el concejal de Obras de Castro Urdiales el mismo día de verano que convocaron una rueda de prensa para comunicar los resultados de su estudio del túnel y no he vuelto a tener ninguna noticia. Ni siquiera hemos recibido por cauces oficiales ese famoso informe que elaboró Castro Urdiales.