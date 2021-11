Muskiz lanza una campaña para sumar voluntarios al servicio de Protección Civil

En 2022, la agrupación local de Protección civil de Muskiz cumplirá siete años de funcionamiento al servicio de la ciudadanía de este municipio del oeste vizcaino. Un período que, con los altibajos inherentes a un colectivo formado por vecinos y vecinas que destilan solidaridad pero que deben atender también sus compromisos familiares, formativos y laborales, goza de un balance más que satisfactorio. no obstante, ahora lanza un SOS para contar con un número suficiente de miembros que aseguren su importante papel social.

Parece que fue ayer pero durante los momentos más duros de la pandemia por el covid-19 este pacífico ejército –cuyo uniforme anaranjado es sinónimo de ayuda y auxilio– fue capaz de atender a diario a cerca de 90 personas que estaban confinadas por las medidas preventivas de la pandemia vírica acercando víveres y aliento humano a enfermos, personas en soledad o con movilidad reducida.

La pandemia no es ahora mismo el punto álgido de la actuación de la agrupación de Protección Civil, pero se acercan fechas de intensa actividad social –y grupal– que reclamarán el apoyo de este cuerpo social para colaborar en su mejor desarrollo sin perder de vista que la naturaleza siempre está dispuesta a poner a prueba nuestra capacidad de reacción.

Por ello, el Ayuntamiento de Muskiz lanza una campaña para buscar gente con "ganas de ayudar" para formar parte del grupo de Protección Civil del municipio. Para ello, se repartirá durante esta semana un tríptico por los hogares de la localidad, explicando cuál es el perfil para ser voluntario y cuáles son las ocupaciones que tendrá que llevar a cabo. "Lo más importante y necesario es ser una persona con capacidad de escucha, ganas de compartir sus conocimientos y ayudar a los demás", aseguró el edil de Bienestar Social, Txus Romón.

Prevención



Las funciones de Protección Civil de Muskiz son principalmente preventivas y de coordinación y gestión de los medios disponibles para evitar que se produzca una catástrofe o calamidad pública, tanto durante eventos municipales, como por meteorología adversa u otros momentos que así lo requieran de tal forma que el efecto de estos eventos no deseados sobre las personas y los bienes sea el menor posible. Los requisitos para pertenecer a la agrupación, son tener entre 16 y 65 años, no tener antecedentes penales relacionados con los servicios desarrollados por la agrupación, no hallarse inhabilitado para funciones públicas por sentencia firme, ganas de formar parte en las tareas a realizar y superar la entrevista personal y la fase formativa inicial que es gratuita.

Las personas interesadas deberán rellenar la ficha que aparece en el tríptico con los datos necesarios y entregarla en el Ayuntamiento de Muskiz, antes del 10 de diciembre. Para más información pueden llamar al 652714130 o escribir un correo a jmromon@muskiz.com.

en breve

Captación. El Ayuntamiento de Muskiz repartirá durante esta semana un tríptico por los hogares de la localidad, explicando cuál es el perfil para ser voluntario y cuáles son las ocupaciones que tendrían que llevar a cabo.

Requisitos. Los requisitos para pertenecer a la agrupación son tener entre 16 y 65 años, ganas de formar parte en las tareas a realizar y superar la entrevista personal y la fase formativa inicial que es gratuita.

Inscripción. Rellenando la ficha del tríptico municipal y entregándola antes del 10 de diciembre en el ayuntamiento.