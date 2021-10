La mejora de Dr. Fleming aspira a fondos europeos

El proyecto de mejora integral de la céntrica calle Doctor Fleming de Santurtzi aspira a ser financiado a través de los fondos europeos. En concreto, la línea de ayudas a las que se va a acoger esta iniciativa son las de Next Generation, unas subvenciones que impulsan las iniciativas europeas que sirvan para mejorar la movilidad de las ciudades. Para poder optar a estas ayudas, era necesario incluir en las cuentas municipales una dotación para poder realizar la iniciativa y así lo ha hecho el Ayuntamiento de Santurtzi a través de una modificación de crédito.

Así, el proyecto de mejora integral de Doctor Fleming cuenta con un presupuesto de 913.000 euros y esta línea de ayudas continental cubre el 90% del importe total del proyecto en cuestión. Así, el Consitorio marinero podrá ejecutar este importante proyecto para el municipio aportando de sus arcas poco más de 90.000 euros. "No optar a esta subvención habría sido renunciar de antemano a esta posible fuente de financiación. Si bien este trámite nos faculta, aunque no nos obliga a ejecutar la obra en caso de no obtener la subvención, es voluntad del equipo de gobierno llevarla próximamente a cabo, con el fin de dotar de accesibilidad ese entorno, así como acometer mejoras en toda la zona", explicó Joseba Ramos, edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Santurtzi.

Este proyecto ya estaba diseñado y el Consistorio, en vista de la oportunidad que se abría con esta línea de ayudas, ha decidido dar el paso de incluirlo en los presupuestos del presente año. De no obtener la ayuda europea, esta mejora integral de Doctor Fleming se llevaría a cabo a medio plazo.