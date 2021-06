La cara más solidaria de la afición del River

Sestao es un municipio muy solidario y el Sestao River y su afición son una muestra de ello. El club verdinegro, uno de los principales iconos del municipio del corte de la ría, siempre ha destacado por sensibilizarse con las causas sociales y la afición del River, hace dos semanas no solo pudo disfrutar del ascenso de su equipo a la nueva Segunda RFEF, sino que también fue un ejemplo de solidaridad porque el del club verdinegro fue un ascenso solidario. Con todas las letras.

No pudieron presenciar en Las Llanas el partido que le dio a su equipo el ansiado ascenso, pero además de animar a los suyos durante la semana, la afición verdinegra estuvo recaudando dinero para convertirlo en alimentos que donar al Banco de Alimentos de la localidad en una campaña que se llamó Ascenso Solidario. El impulsor de la iniciativa fue Isi Temprano, un hincha del Sestao River que quiso darle tintes solidarios al trascendental duelo que los verdinegros disputaron contra el Urduliz. "Quería hacer algo que ayudase a la gente del municipio que lo está pasando mal y se me ocurrió hacer esta iniciativa. Ya hice algo similar durante la temporada en un partido importante, aquella vez se recaudaron 75 euros, esta vez han sido 218. Estoy muy contento de la acogida que tuvo la idea", asegura este hombre que es el encargado del grupo de Facebook Aguante River. La idea caló entre la hinchada verdinegra desde el minuto 1 y la afición estuvo haciendo donaciones durante toda la semana, incluso, el mismo día del partido. "El día antes de que se jugase el partido ya teníamos 200 euros recaudados. El ascenso es sólo una excusa para hacer esta campaña, porque se hubiese hecho hubiera habido ascenso o no", precisa Isi. Las donaciones, por norma general, eran de cinco euros por persona, más o menos, lo que pueden costar las dos cañas de esas previas a los partidos que volverán la temporada que viene cuando la afición pueda volver a los estadios. La iniciativa estuvo muy arropada por la afición del Sestao River y en todo ello, parte importante se debe al apoyo que la peña Old Firm brindó a la campaña. "Apoyaron desde el primer momento y ya me han dicho que para la temporada que viene tenemos que hacer algo similar", explica Isi. Esa campaña se hará con el River en una nueva categoría en la que podría enfrentarse a rivales como el Numancia a la espera del sorteo de los cinco grupos que tendrá lugar mañana.

Aún con el subidón del ascenso, tocaba hacer la compra solidaria con los 218 euros recaudados. Una cuantía que había que exprimir al máximo para tratar de adquirir el mayor número posible de productos de primera necesidad. "Me dieron unos truquillos como, por ejemplo, recurrir en la medida de lo posible a las marcas blancas. No es nada fácil calcular el dinero que vas gastando en cada momento, por suerte, me ayudó una de las chicas del supermercado y eso facilitó todo mucho", señala Isi. Al final, la solidaridad de la hinchada del Sestao River se tradujo en dos carros llenos hasta la bandera y que han servido para que el Banco de Alimentos de la localidad tenga más recursos para ayudar a la ciudadanía de la localidad en tiempos tan difíciles como los actuales.

Aportar desde la pasión

La iniciativa desarrollada por la afición del Sestao River es una muestra más de que el deporte, y más en el caso de clubes tan arraigados en su entorno como el verdinegro, es un elemento ideal para ayudar a los demás. "Ojalá las próximas veces que hagamos acciones de este tipo se recaude lo máximo posible, pero la cantidad a recaudar no es lo más importante, lo realmente importante es el hecho de ayudar a quienes lo necesitan. Eso es lo que más me hace disfrutar y, además, ayudamos a través del fútbol y de nuestro Sestao River", concluye Isi, una de las caras más solidarias de la afición verdinegra.

"Quería hacer algo para ayudar a la gente que lo está pasando mal y se me ocurrió esta acción"