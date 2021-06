La obra producida por el basauritarra Jordi Monedero conquista escenarios

Cuando se embarcó de lleno en la producción de una obra de teatro no imaginaba que la acogida que iba a tener fuera tan buena. "Es como un sueño y estamos muy contentos", comenta el basauritarra Jordi Monedero, uno de los creadores de la productora manodeSanto. Dentro de este proyecto que comenzó en 2018, Monedero y el resto de componentes de la productora pusieron en marcha la obra de teatro Beethoven#ParaElisa, un musical que después de un estreno espectacular, ha recibido ya el premio Feten 2021 al mejor espectáculo musical y "estamos seleccionados en los Max que se entregan en octubre en el Teatro Arriaga", adelanta Monedero.

Cabe destacar que es la primera obra de teatro que produce este basauritarra al que le apasiona contar historias. ManodeSanto es una productora que "cuenta historias independientemente de en qué plataforma lo tengamos que hacer. Somos apasionados del mundo digital, de hecho gestionamos algunos canales de YouTube con unos miles de suscriptores, también hacemos guiones, cortos, campañas...", relata. No es, sin embargo, su primer contacto con el teatro, ni mucho menos. Y es que de joven fue alumno de la Antzerki Eskola de Basauri.

"Estudié Electrónica Industrial y Teatro. Aunque siempre he trabajado en el mundo informático, he seguido vinculado con el mundo de las artes escénicas como espectador y como Groupie de Uroc Teatro, donde mis amigos Francisco Bustos, Antonio Muñoz de Mesa y Olga Margallo trabajaban". Tal y como recuerda, "en mayo, sin haber acabado el confinamiento, el Teatro Español nos llamó para coproducir un musical familiar para diciembre, así que se puede uno imaginar el panorama, aún sin saber qué iba a pasar, poner dinero y esfuerzo para una actividad no esencial y cerrada sine die. No lo pensamos mucho, había que apostar para poner la cultura en pie".

La obra se estrenó en el Teatro Español, y "hacerlo ahí de primeras es un sueño y te pone en el tablero de un golpe, pero realmente fue mucho más emocionante para mí El Social Antzokia de Basauri", comenta. Y es que la obra se estrenó en Euskadi en el teatro basauritarra. "En los 80 mi formación fue en ese teatro, cuando estaba destartalado. Volver a ese escenario 35 años más tarde con un musical, con texto de Antonio Muñoz de Mesa, dirigido por Olga Margallo, rodeado de amigos... sobran las palabras", explica.

Todo este comienzo no ha sido sencillo, "poner este proyecto en mitad de la pandemia ha sido un enorme reto. Diseñamos la producción pensando en que todo podía ir mal, incluso no salir. Pensamos en las sustituciones en caso de confinamiento, los ensayos con distanciamiento, etc., pero aún así, tuvimos problemas. Con el texto aún sin acabar, Antonio pilló el covid de manera bastante dura", cuenta. Pero desde que se estrenara Beethoven#ParaElisa, "hemos estado en Castellón, Pozuelo de Alarcón, Gijón y Basauri", además de tener ya confirmada su presencia en Alcorcón, Medina del Campo, Ibiza, El Escorial, Arganda, Almendralejo, Iruñea, Logroño, etc., "¡y repetimos en Basauri!".