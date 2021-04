La recuperación del túnel encartado de Herreros suma adhesiones

La decisión unánime adoptada a mediados del pasado mes de marzo por el Ayuntamiento de Castro Urdiales para instar al Gobierno cántabro a que incluya en esta legislatura la restauración del túnel de Herreros dentro del programa para la recuperación de vías verdes de Cantabria está suscitando adhesiones a uno y otro lado de esta infraestructura ferroviaria que conectaba el mineral encartado -a través de la boca sur de Sopuerta- con los puertos de carga del oriente cántabro.

Así, el Museo de la Minería del País Vasco se sumó ayer martes mediante un comunicado al empeño que en tierra vizcaina lleva a cabo la asociación cultural Alen Elkartea para salvaguardar este patrimonio ferroviario y su posible reconversión como elemento de una vía verde transfronteriza similar a las existentes entre Gipuzkoa y Nafarroa (túnel de Uitzi) o Gasteiz y Nafarroa (túnel de Arquijas). "En las últimas semanas se han hecho pronunciamientos y ha habido movimientos hacia la recuperación como vía verde de un antiguo ferrocarril minero, el de Castro Urdiales a Traslaviñal.

Parte de ese antiguo trazado ferroviario ya es vía verde tanto en el lado cántabro como en el de Bizkaia (Vía Verde de los Montes de Hierro). No obstante, la conexión entre ambos tramos está cortada al no ser practicable el túnel de Herreros", señalan desde el Museo Minero. Dicen de este proyecto que "ya fue valorado por las administraciones implicadas: Gobierno de Cantabria y Diputación de Bizkaia. Sin embargo, por diversos motivos, la idea no prosperó y quedó en suspenso".

A juicio del museo la puesta en seguridad del túnel y permitiría la conexión entre Bizkaia y Cantabria y "facilitaría enormemente la puesta en valor del importante patrimonio minero presente en el entorno de la mina Catalina, y por extensión de toda el área de Sopuerta y Artzentales, sin olvidarnos de la propia historia de este ferrocarril tan ligado a la minería".

Implicación Desde el Museo de la Minería del País Vasco, su presidenta, Ameli Ortiz, señala la intención del museo de apoyar a todos los grupos y entidades involucrándose en lograr la interconexión de ambos territorios. Especialmente a las iniciativas emprendidas por la Asociación Cultural Alen en diferentes ámbitos para conseguir no solo la recuperación del recorrido íntegro del ferrocarril, sino la ansiada puesta en valor de sus importantes cotos mineros.

Desde Cantabria, por su parte se reseña que "no debiera desdeñarse la posibilidad de rehabilitar este recurso cultural y convertirlo en una hermosa vía de comunicación verde que significaría también un recurso turístico de gran interés para Castro Urdiales y Enkarterrialde. Una visión común y de futuro para rehabilitar el patrimonio cultural y para unir a los pueblos de forma saludable", sostiene el investigador Juantxu Bazán, uno de los especialistas que asesora al ayuntamiento castreño en el impulso a este proyecto transfronterizo.