Peñas Negras abre al público la réplica de una haizeola

El Museo de la Minería del País Vasco, la empresa estatal Red Eléctrica de España S.A. y el Ayuntamiento de Ortuella presentaron el martes en las inmediaciones de la Ekoetxea Meatzaldea – Peñas Negras la primera reproducción a nivel nacional de una haizeola (ferrería de monte) que ha sido datada por los estudiosos de la paleosiderurgia entre los siglos XI y XII y que ha sido reconstruida a escala real. "Mediante esta colaboración, se busca dar a conocer y proteger el patrimonio histórico de nuestro pueblo y, en la medida de nuestras posibilidades, colaborar en dotar de contenido a la Ekoetxea Meatzaldea – Peñas Negras", destacó el alcalde de Ortuella, Saulo Nebreda, que compareció en la presentación del conjunto ferrón junto al edil de Medio Ambiente Jose Ángel Seijo, la directora del Museo de la Minería, Haizea Uribelarrea, el investigador que ha dirigido la instalación, Javier Franco, y el representante de Redesa para la zona norte, Antonio González.

Siguiendo un orden cronológico, durante 2012 y 2013 se llevaron a cabo las primeras excavaciones arqueológicas en el entorno de Peñas Negras y durante esos trabajos se encontró una haizeola fechada entre los siglos XI y XII, relacionada con el trabajo artesanal del hierro, muy extendido en esta zona de Bizkaia.

El equipo de arqueólogos del Museo de la Minería del País Vasco, responsable del hallazgo, propuso realizar una nueva excavación de todo el perímetro del yacimiento para recopilar más información de cara a una futura puesta en valor. En 2017, el Ayuntamiento de Ortuella financió esa nueva excavación que permitió documentar todo el proceso de trabajo que se desarrollaba en este taller ferrón. Tras estos trabajos el equipo de arqueólogos, liderado por Javier Franco, recomendó dejar tapado el yacimiento para protegerlo, señalizar su ubicación y colocar paneles explicativos, haciendo una reproducción escala 1:1 en un lugar más accesible y de mejor "vigilancia" en el entorno de la Ekoetxea Meatzaldea – Peñas Negras de Ortuella.

En diciembre de 2018 el Ayuntamiento de Ortuella firmó con Red Eléctrica de España el convenio de colaboración según el cual la empresa subvencionaría las diferentes actuaciones vinculadas a la puesta en valor, que incluían la recopilación de información y documentación, la reproducción a escala 1:1, el diseño y colocación del panel informativo así como la inauguración de las instalaciones con un taller de arqueología experimental. Los trabajos se han dilatado en el tiempo más de lo deseado. Por una parte por las gestiones necesarias a la hora de decidir la ubicación definitiva, y por otra, por la situación provocada por la pandemia, que ha llevado a tomar la decisión de no realizar la puesta en marcha experimental prevista para la inauguración. La instalación de la haizeola –una de las 170 encontradas en Bizkaia– se acompaña de un gran panel informativo bilingüe con el que pueden conocerse todas las claves de este proceso ferrón preindustrial.