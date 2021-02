Santurtzi conectará la calle Doctor Ferrán de Kabiezes con Pajares

La calle Doctor Ferrán de Kabiezes presenta una estampa cuanto menos curiosa, ya que justo en el punto en el que termina la calle y no hay camino que lleve hacia ninguna parte, existe un paso de peatones. Esa imagen cambiará a partir de este año gracias al proyecto que ha realizado el Consistorio marinero para conectar esta vía con la calle Pajares mediante un vial. Las obras saldrán a licitación próximamente y cuentan con un presupuesto de 350.000 euros y servirán para que esta calle de Kabiezes tenga conexión directa tanto con la residencia municipal Nuestra Señora de Begoña como con el bidegorri que une Villar y Sanfuentes. "Tenemos la partida consignada en los presupuestos aprobados de este año, así como el proyecto elaborado, para poder poner en marcha este nuevo vial que dará comodidad y mejora la calidad de vida a cuantos vecinos y vecinas viven en este entorno", declaró el miércoles la alcaldesa Aintzane Urkijo, en la presentación de las obras.

El vial a crear en este lugar será de 154 metros de largo y contará con un ancho de 11 metros en su parte más ancha, zona en la que se habilitarán 24 nuevas plazas de aparcamiento. Asimismo, gracias a la ejecución de estos trabajos también se podrá reorganizar la calle Doctor Ferrán y, gracias a esa adecuación a la nueva realidad que vivirá esta calle una vez concluyan los trabajos se podrá reorganizar esta vía. Fruto de esas labores de reorganización del espacio se crearán otras 20 plazas de aparcamiento por lo que, en total, con este proyecto Kabiezes ganará 44 aparcamientos. Asimismo, se instalará alumbrado a lo largo de todo el vial para dar una mayor sensación de seguridad en esta zona de Kabiezes.





De esta manera, el Ayuntamiento de Santurtzi logrará cerrar el anillo de esta zona de Kabiezes ya que hace cerca de tres décadas, cuando se construyeron varias promociones de vivienda tanto en Doctor Ferrán como en el entorno, se dejó una zona de campa en la que no se construyó, aunque sí existía la intención de que, en el futuro, se asentasen nuevas promociones de vivienda. Pero el paso del tiempo ha demostrado que, finalmente, esa zona no iba a acoger nuevas viviendas y, por ello, desde hace algún tiempo el Consistorio marinero estaba sondeando la posibilidad de realizar un proyecto que permitiese hacer crecer la calle Doctor Ferrán, aprovechar ese espacio existente y conectar la parte trasera de la vía con la calle Pajares y de la residencia Nuestra Señora de Begoña. Finalmente, se dio la posibilidad de poder ejecutar este proyecto gracias a un acuerdo de permuta alcanzado por la institución local con un particular que tenía unos terrenos en esta zona. Será en esos terrenos en los que se creará ese vial que hará que esta zona de Kabiezes gane en accesibilidad y deje de ser un camino sin salida por su parte trasera.

Con la ejecución de este proyecto se pondrá fin a los problemas que actualmente tienen los vehículos de emergencias, los camiones de la basura y los vehículos particulares que al llegar al fondo de esta calle se ven obligados a hacer un giro para dar la vuelta y deshacer sus pasos para salir de la calle Doctor Ferrán. "El objetivo de esta actuación es mejorar la conexión de esa zona para peatones y vehículos, y dar una solución a los servicios públicos que a día de hoy se encuentran con dificultades, desde camiones de recogida de basura, emergencias€", declaró la primera edil santurtziarra. La creación del vial está prevista en el documento de revisión del PGOU de la localidad.

Primer paso



Estas labores que se prevé que comiencen a ejecutarse este mismo año serán el primer paso, la actuación más urgente a realizar en esta zona de Santurtzi para mejorar los accesos a la Residencia Nuestra Señora de Begoña. "Este proyecto es un primer paso, una primera fase de la intervención global que en su día tendremos que hacer en la zona con todos los viales, para mejorar el acceso a la residencia. Hace realidad una necesidad que es urgente y que no puede esperar a futuros desarrollos", concluyó Urkijo.