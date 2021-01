Balmaseda prorroga la muestra de Estíbaliz Romaña

Balmaseda – La ventana a las estampas del Mediterráneo de la mano de Estíbaliz Romaña permanecerá abierta dos fines de semana más en el palacio Horkasitas de Balmaseda. El Ayuntamiento ha comunicado su ampliación hasta el 17 de enero incluyendo visitas guiadas gratuitas a las 12.00 horas que deben concertarse con antelación en el número de teléfono 647 459 133.

Los talleres infantiles de creatividad impartidos a finales de diciembre "en los que enseñé a los niños a pintar con las manos, de forma poco convencional y sin normas" cosecharon un rotundo éxito, celebra la artista. Ahora "me están trayendo a la exposición los cuadros que han creado con las conchas que les regalé y a falta de arena utilizan azúcar o pan rayado". Mediante estas actividades "quería escucharles y ver qué es lo que realmente les motiva y les da energía; dejarles fluir con sus aficiones, impulsarles a que sigan con ellas, sean las que sean, aunque en el momento no entendamos y no le veamos el sentido". Se trata de "animar a que vivan una vida plena, dedicándose a lo que realmente les llena el alma y a que conviertan su pasión en su profesión". La creatividad estuvo muy presente, ya que "les conté cómo yo misma pinto como si fuera una niña: tirada en el suelo, con las manos y manchándome entera ¡y lo que esto me divierte!"

Talleres para adultos Estíbaliz Romaña, que profundizó en su vocación pintora a los 45 años, ha recibido el año 2021 con el proyecto de "comenzar a impartir talleres de auto conocimiento para adultos". "Es algo que me rondaba la mente y durante las visitas me han consultado si los haría por lo que he decidido tomar acción y ponerlos en marcha", indica. Compartirá la travesía que ella misma ha emprendido: "enseñaré a contactar con nuestro niño interior a través de la pintura, nos armaremos de valor para despedirnos del miedo, fortaleceremos la confianza en nosotros mismos, conectaremos con nuestros valores y nuestra esencia y nos relajaremos", promete.