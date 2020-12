Estíbaliz Romaña lleva el Mediterráneo al palacio Horkasitas

"Primero abrí la puerta de mi casa para compartir mis cuadros, después abrí la puerta de mi alma a través de mi blog" y desde mañana Estíbaliz Romaña abrirá las puertas del palacio Horkasitas para mostrar su obra en su Balmaseda natal hasta el 3 de enero. En pleno invierno, la villa respirará el encanto del Mediterráneo que protagoniza los cuadros de esta artista autodidacta de vocación algo tardía.

"Esto no va solo de cuadros, esto va de mucho más: de vivir y sentir las emociones", así que en el espacio de exhibición "combinaré mis cuadros con frases inspiradoras". Las personas que acudan encontrarán "nuevos cuadros que no he subido las redes porque quería mostrarlos por primera vez en este entorno"

El programa incluirá visitas guiadas gratuitas los sábados y domingos desde las 12.00 horas "en las que pasaremos un buen rato hablando de cuadros, crecimiento personal a través del arte, creatividad, inspiración, dones, talentos y pasiones". Y, en esta época de restricciones de ida y vuelta, ofrecerá también "directos a través de la red social Instagram que quedarán grabados e iré anunciando, con los que espero haceros llegar al espacio que voy a crear". Aunque no sea del todo lo mismo, al menos podréis verlo". Y "subiré muchas fotos de cada rincón de este maravilloso lugar, el palacio del siglo XVII que durante dos semanas convertiré en un rincón del Mediterráneo al que espero transportaros".

Reserva previa



Cuadros que harán vibrar tu alma se titula esta muestra que podrá visitarse de miércoles a viernes entre las 18.00 y las 20.00 horas, los sábados entre las 11.30 y las 13.30 horas y de 18.00 a 20.00 horas, y los domingos solo por la mañana. Debido a la alerta sanitaria, hay que llamar al teléfono 647 459 133 para reservar plaza en los recorridos guiados.