El muskiztarra Alberto Vallés recorre más de 1.000 kilómetros en bici para tratar el cáncer infantil

Alberto Vallés flanqueado durante el 'Everesting Challenge', celebrado en julio. Ahora el reto solidario unirá Muskiz y Tarifa 'non stop'. A. Vallés

YA estoy saliendo de Sevilla", comentaba entusiasmado el txirrindulari de Muskiz, Alberto Vallés, al repasar los kilómetros que lleva vendidos para culminar su reto Muskiz-Tarifa non stop-La ruta del diablo a favor de la investigación y el tratamiento del cáncer infantil y la leucemia. Un reto deportivo solidario de ultrafondo sobre dos ruedas que comenzará este próximo sábado 26 de septiembre y da continuidad a las pruebas solidarias celebradas este verano como el Everesting Challenge al que se enfrentó en julio y completó en 19 horas y 30 minutos el 24 horas non stop realizado en Sodupe en agosto donde hizo 606 kilómetros. Además, este reto supone un homenaje personal a su gran ídolo ciclista, Claudio Chiapucci Il diavolo, del que ha tomado el apodo, que ha mostrado su apoyo a la ruta regalando para su subasta uno de sus maillots firmados para la ocasión.

"Para mí ha sido un gran aliciente ver la colaboración que estoy obteniendo de personajes del deporte como los ciclistas Chiapucci y Omar Fraile, el arraunlari José Luis Korta, el montañero Juanito Oiarzabal o el pelotari Ibai Zabala", reseñaba este antiguo pelotari que a punto estuvo de dar el salto a la profesionalidad. Jubilado del Ayuntamiento de Muskiz a causa de una enfermedad mental de la que sigue en tratamiento, Vallés cuenta con el ciclismo como apoyo terapéutico. Cuando tome la salida de esta ruta –con una vuelta de honor por el municipio que comenzará a las 10.00 horas en la plaza de la ikurriña–, Alberto Vallés tratará de recorrer en bicicleta los 1.075 kilómetros que separan el municipio vizcaino de el gaditano en menos de 60 horas. Una proeza que realizará siguiendo la emblemática ruta de la plata y que podría alargarse en función de la venta de kilómetros solidarios. "Me motiva más tener que hacer más de esos 1.075 kilómetros porque alguien haya pagado por ellos para colaborar con el apoyo a los enfermos del cáncer infantil que hacerlo en menos tiempo que lo que marcan las tablas de ultrafondo que para esta distancia rondaría las 75 horas", señala este muskiztarra que se siente animado a promover este tipo de retos solidarios. "El objetivo de este reto es poner el foco en las necesidades de las y los menores oncológicos y sus familias y estaría bien que tuviesen continuidad más años y con otras personas", defiende Alberto, persona comprometida en la lucha contra el cáncer tras haber perdido a su padre y a un joven familiar cercano debido a la enfermedad.

Si en las dos primeras carreras con fines solidarios, la recaudación iba para la Asociación Uno entre 100.000, en este caso se ha propuesto realizar el reto para concienciar y recaudar fondos destinados a Aspanovas, dinero que la asociación empleará para sufragar los costes de su programa de atención integral a las familias.

Apoyo

Para esta prueba contará con el apoyo de dos de los mejores ciclistas de ultrafondo del Estado, la tres veces campeona de España Ziortza Villa y el pionero del ciclismo de ultrafondo estatal Julián Sanz, que estarán a su lado en la salida el día 26 a las 10.00 horas. Además, el famoso corredor Pedro Galarza, creador de la famosa carrera de montaña de Galarleiz, se ha mostrado dispuesto a acompañarle a realizar el ascenso del Pico Veleta saliendo a cota cero desde Tarifa. El Pico Veleta es el monte europeo al que más alto se puede subir en asfalto, casi 3.500 metros. La venta de kilómetros solidarios aún se puede realizar en la plataforma Kukumiku . ¡Suerte en el reto!