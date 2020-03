Nace la Semana fabril del Cambio Climático

Barakaldo – Aunque en las últimas semnas y, sobre todo, en los últimos días haya quedado a un segundo plano, la cuestión del cambio climático es muy importante para el futuro del plaaneta. En este aspecto, el Ayuntamiento de Barakaldo, a través de su concejalía de Desarrollo Sostenible, celebrará , si las condiciones sanitarias lo permiten, la primera edición de AsteKlima, la semana del cambio climático de Barakaldo.

El objetivo que tiene esta novedosa iniciativa en la localidad no es otro que concienciar a la ciudadanía fabril de la importancia que tienen las pequeñas acciones del día a día para poner un granito de arena y lograr frenar el cambio climático. Para ello, entre los días 23 y 28 de este mes hay programadas, en principio, una expposición que se asentará en el hall del centro cultural Clara Campoamor mientars que, para el fin de semana quedará la celebración de una obra de teatro y una sala de escape temática. En concreto, el viernes y el sábado tendrá lugar la sala de escape a la que la ciudadanía se podrá apuntar enviando un mensaje de whatsapp al número 640 383 002. Asimismo, el sábado a mediodía será el turno del teatro con O me Atienden o me Voy, una obra de teatro dirigida a adolescentes que trata con dinamismo la cuestión del cambio climático. o "Queremos concienciar a la población sobre este grave problema. Desgraciadamente, muchas de nuestras acciones diarias acaban teniendo una incidencia negativa en el medio ambiente, propiciando en última instancia el cambio climático. Debemos cambiar hábitos de vida si queremos salvar nuestro planeta", indicó Alba Delgado, edil de Desarrollo Sostenible y Medio Natural del Consistorio barakaldarra.

POSIBLE APLAZAMIENTO El Consistorio barakaldarra es plenamente consciente de la situación excepcional que se vive a nivel sanitario y, es por ello, que está muy attento a la situación por si, finalmente, Asteklima tuviera que ser aplazada por la pandemia de Coronavirus. En ese caso, se aplazaría la celebración del ciclo, pero no se suspendería, ya que se le buscaría una nueva fecha en el calendario de eventos.