Muskiz da cuenta de las aportaciones ciudadanas

Buzonea un folleto con sus previsiones de ejecución de las sugerencias vecinales

El Ayuntamiento de Muskiz buzoneará en los próximos días un folleto con las aportaciones que la ciudadanía realizó durante el proceso participativo puesto en marcha de para incluirlas en los presupuestos de este 2020. El Consistorio ha consignado una partida de 12.278.700 euros para "dar respuesta" a estas ideas.

En el proceso se recogieron 162 propuestas de las cuales 32 no son competencia municipal, 27 se llevarán a cargo con los presupuestos participativos, 46 se están realizando o se encuentran previstas, 8 se dará traslado de ellas a la policía municipal, 14 se valorarán en un futuro y por último 35 que no se contemplan o no resultan realizables.

En el folleto aparecen las acciones que se llevarán a cabo, las que están en marcha o que se muestran contempladas con un código de colores para que se identifiquen de una forma más fácil. Algunas de las propuestas que están en marcha o se contemplaban son la remodelación de los patios de Cantarrana para tener patios inclusivos y su apertura fuera del horario escolar; el servicio de orientación e información a jóvenes acerca de relaciones intimas; la realización de una campaña sobre ciberseguridad, la instalación de mobiliario en paseos y parques o cubiertas de parques infantiles, la mejora en limpieza de las calles, las ayudas económicas sociales, la instalación de un limpiabicicletas, etc.

En los presupuestos están ya incluidas, entre otras, la creación de una pista ciclista para MTB en Mello, arreglo en parques, ampliación pista de skate, promoción del comercio local, creación de parque Agility para perros, proyecto ascensor Antonio Trueba, el control de excrementos, servicio de recogida canina o la gestión de residuos en el Grupo Sobalbadun.