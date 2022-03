Andoni Martínez Barañano, tenor de Algorta: "Got Talent' fue una experiencia chula y también un trabajo duro"

El tema Violetas imperiales, de Luis Mariano, que Andoni Martínez Barañano interpretó en Got Talent sirve como pincelada del concierto que brindará el domingo, ya que se subirá al escenario del Teatro Campos de Bilbao para emocionar con la versión lírica de canciones populares. La aventura televisiva ha quedado ya atrás, como el balcón del confinamiento y el tenor de Algorta sigue trazando su camino.

¿Cómo fue la experiencia de participar en 'Got Talent'?

—Fue una experiencia chula. Pero claro, no tiene nada que ver lo que ves en televisión con lo que realmente es. Es un trabajo duro porque estás todo el día allí, es decir, cantas después de estar ocho horas allí: te hacen entrevistas, grabas, haces mil totales, comes allí como puedes... Y luego, a la tarde, tienes que cantar una canción lírica, que es muy física en cuanto al canto.

¿Qué le llevó a presentarse al concurso?

—Yo quiero trabajar con un proyecto de Luis Mariano y quería apostar por que se le empezara a escuchar y que ello me sirviera un poco de escaparate. Interpreté Violentas imperiales, que ya sé que es una canción un poco viejuna y como producto para un programa de televisión así, igual no es para que llegar a semifinales y a la final.

Pero usted recibió en las audiciones tres síes del jurado, o sea, incluso, se llevó el voto afirmativo de Risto Mejide.

—Pero eso no significa que pases a semifinales. Los tres síes te dan la opción, pero luego dependes de otros factores del programa, que tú aceptas al participar, claro.

Al menos, se llevó muy buenas valoraciones del jurado.

—¡Sí! Fue muy bien y estoy muy contento por ello. Además, mi actuación se emitió mucho porque se eligió para un anuncio del programa. Y también salí en las repeticiones que hacen por las mañanas. Recibí muchos mensajes (risas).

Ahora, el domingo, ofrece el concierto 'Canciones para una vida'; en efecto, el público se va a encontrar con temas muy conocidos que le han marcado.

—Han marcado mucho mi vida, quizás más que los propios de zarzuela que yo he cantado y que sigo cantando, porque sigo con mi carrera de tenor. Estas canciones las he escuchado desde pequeño en mi casa, con mi familia; las tengo superinteriorizadas y han conformado mi gusto musical. Son canciones populares, pero que están muy cercanas a la lírica. Porque voy cantar temas italianos y las napolitanas son muy de lírica, como Core 'ngrato, pero muchos cantantes han interpretado también boleros de modo lírico, e incluso, las canciones mexicanas: muchos de los mariachis famosos han sido grandes tenores, como Jorge Negrete, y la forma de cantar tiene una impostación muy al estilo de la ópera.

Además, va a contar con artistas invitados.

—Va a estar quien siempre me acompaña, que es el pianista Gabriel Peso, que además viene con su terceto de jazz y que, en algunas canciones, me va a acompañar solo y en otras, con ese terceto. Luego va a estar Haizea Gómez, una chica de Getxo que canta fantástico y va a interpretar conmigo La llorona y Bésame mucho. Y luego, estará Xabier Aburruzaga, que me va a acompañar en alguna canción vasca y habrá algún dantzari también. Va a ser un concierto muy diverso y, además, habrá una gran puesta en escena porque ETB lo va a grabar y va a poner una decoración superchula.

¿Qué otros proyectos tiene previstos para los próximos meses?

—El 1 de mayo estaré en Muxikebarri como José Miguel en El Caserío, de Guridi; y en septiembre debutaré con el rol de Rodolfo en La bohème, en la temporada de ópera de Fuerteventura.

