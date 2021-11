El 'tenor de Algorta', Andoni Martínez, pasa del balcón al plató televisivo de 'Got Talent'

Andoni Martínez Barañano acumula años encima de los escenarios por su faceta como tenor. Sin embargo, fue en el confinamiento domiciliario del año pasado cuando su nombre empezó a sonar más fuerte por su decisión de salir a cantar al balcón de su casa de Getxo para animar a sus vecinos. Ahora, el tenor de Algorta ha conquistado a más gente aún al participar en el concurso de Telecinco Got Talent. El viernes se emitió su actuación, que encantó a los tres miembros del jurado: Edurne, Dani Martínez y Risto Mejide. Sí, sí, el exigente Risto también tuvo buenas palabras para Andoni, que pasa a la siguiente fase con tres síes en su bolsillo.





El público, en pie, ante la gran interpretación del tenor getxotarra. Foto: Telecinco

El tenor escogió para esta nueva experiencia en la que se ha sumergido el tema Violetas imperiales, de Luis Mariano. "Voy a cantar una canción que va con el espíritu que yo intentaba transmitir cuando salía al balcón. Es un vals que inspira buen rollo", comentó el getxotarra en su vídeo de presentación. Ya en el plató y hablando con Risto explicó que acudía al programa "para reivindicar la canción popular cantada por tenor". Su interpretación fue brillante, su estupenda voz, acompañada solo por el piano, deslumbró e hipnotizó. El público quedó embelesado y hasta pidió el pase de oro, es decir, la clasificación directa para la final. El jurado, muy expresivo con su rostro escuchando al getxotarra, también aplaudió y elogió a Andoni. "Lo has hecho con un buen gusto... Me sentía muy bien viendo la actuación. Maravilloso, Andoni", le dijo Dani Martínez. "Es obvio que tienes una voz de tenor espectacular. Me gusta la propuesta, porque es verdad que casi toda la gente que se dedica al lírico canta temas más clásicos o de ópera y ¡cómo cambia un tema cantado por un tenor! Me encanta. Felicidades", aseguró Edurne. Risto fue el último en intervenir y, claro, con el carácter que saca a relucir en pantalla, cualquier cosa podía pasar... Pero su veredicto fue muy positivo. "Comparto al 100% lo que han dicho mis compañeros. Me ha gustado mucho. Es un género que no se escucha mucho y me alegro de que esté así de bien representado ahora en televisión, en prime time, en Telecinco y delante de millones de espectadores. Gracias", señaló Risto. Fueron momentos muy emocionantes para el tenor y su familia; una parte de ella estaba en el patio de butacas apoyándole.





Risto se dispone a dar su valoración sobre la actuación de Andoni. Foto: Telecinco

Todo hacía indicar que Andoni iba a seguir adelante en el concurso y en las votaciones así quedó constatado. "Te llevas mi sí por esta gran actuación", destacó Dani Martínez. "¡Qué ganas de seguir escuchándote, para mí, es un sí", apuntó Edurne. "Has venido a reivindicarte y lo has conseguido: tres síes", proclamó Risto. Y el público se levantó y ovacionó a un sonriente Andoni, que añade un capítulo inolvidable a su vida como cantante, esa que se ha revolucionado con la pandemia.

"Yo trabajé de abogado y conocí la ópera por medio de un coro al que yo me incorporé del colegio de abogados. Con 30 años o así me enamoró tanto el mundo de la ópera que decidí dejar el Derecho y me dediqué a ella. En el confinamiento, salí al balcón a cantar y la gente se asomaba a escucharme y a aplaudir. Me grabaron vídeos que se hicieron virales y dije: Voy a salir todos los días a cantar una canción diferente hasta que acabe el confinamiento", recordaba Andoni en la presentación que emitió el programa. Este vídeo, que contiene la actuación propiamente dicha también, se puede ver en la página web de Telecinco, en el apartado de Got Talent. El programa lo titula: De cantar ópera en el balcón de su casa durante el confinamiento, a triunfar en Got Talent.

También la getxotarra Haizea



Pero Andoni no fue el único getxotarra que apareció en el programa del pasado viernes. Haizea, fotógrafa de profesión y cantante de emoción, se subió al escenario del concurso y arrasó con el tema Por qué te vas, de Jeanette. "Mi pasión es la fotografía; lo que más me gusta es hacer retratos. Cantar me lo tomo más como un juego", confesó esta joven de 31 años, que sorprendió con su ternura y dulzura en una voz que sale de un cuerpo lleno de tatuajes y con una cabeza rapada. "Le has dado a la interpretación un rollo genial, parecía que estábamos dentro de una película", llegó a afirmar Risto Mejide. ¡Toma ya! A Dani Martínez, casi no le salían las palabras: "Ha sido muy bonito, muy precioso, así como muy pequeñito". Edurne valoró la capacidad de Haizea para hacer suya una canción tan especial y para darle un toque único. ¡Haizea regresa a Getxo con tres síes! Vaya éxito para la representación del municipio en el concurso de Telecinco.