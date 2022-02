Un escalador de primer nivel y el fotógrafo de Alex Txikon ofrecerán charlas en Leioa

Leioa recupera su fascinación por las alturas al celebrar la Semana de la montaña, tras el parón provocado por el coronavirus. Gracias a Leioa Mendi Taldea y al Ayuntamiento, regresa esta cita con protagonistas de primer nivel, que bajan desde las cumbres o las paredes hasta la cota cero para asombrar con sus experiencias en charlas y acercarse a la gente. En este caso, Ignacio Mulero, Phelipe Eizaguirre y Eneko Arietaaraunabeña ofrecerán conferencias dentro de este ciclo dedicado a la montaña en su cara más exigente. Además, se proyectarán películas del Mendi Film Festival. Todo ello, a partir de esta misma tarde.

Ignacio Mulero será el encargado de inaugurar el programa con una charla-coloquio bajo el título Detrás de la cuerda. Este deportista madrileño con aires del pasado dedica su vida a la escalada, es su pasión a tiempo completo. Full-time rock climber, afirma él en su Instagram; escalador nómada, lo define la biblia del montañismo, es decir, larevista Desnivel. Mulero huye de los retos comerciales y se lanza a por aquellos sin focos, que le motivan de verdad y que siempre están plagados de dificultades. Practica todos los tipos y estilos de escalada. Le da igual el granito o la caliza, hacerlo sobre desplomes, placas, fisuras o hacer escalada clásica, deportiva, búlder, grandes paredes... Su intervención de esta tarde será en el auditorium de Kultur Leioa, a las 19.00 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo.

En ese mismo sitio y a idéntica hora estará mañana Phelipe Eizaguirre para hablar sobre Himalaya invernal tras la cámara, cómo grabar en altura. "Todo lo relacionado con las artes gráficas es mi territorio, desde el diseño gráfico al audiovisual, me muevo entre el Cantábrico y el Mediterráneo, mi localizaciones suelen ser la montaña y el mar, en donde mejor me encuentro para funcionar", sostiene este bilbaino, que se ha encargado de inmortalizar las hazañas más gélidas de Alex Txikon, como la del año pasado en el Manaslu, que finalmente terminó sin éxito (allí mismo se encuentra ahora de nuevo el de Lemoa para tratar de batir a la montaña en el atroz invierno).

Ya el martes de la próxima semana, Eneko Arietaaraunabeña disertará sobre Entrenamiento de escalada: principios básicos y consejos para una correcta progresión. En este caso, será en la sala de prensa de Kultur Leioa, también a las 19.00 horas y con entrada gratuita. El deportista vasco, otro amante de la vida en vertical, se centrará en su experiencia y desvelará algunos de sus secretos para que los intrépidos escaladores que estén interesados puedan mejorar.

A partir del miércoles que viene, la Semana de la montaña de Leioa se convertirá en un espacio cinematográfico, con una selección de lo mejor del Mendi Film Festival. Primero, se mostrará la película Mendiak 1976, mientras que el jueves se podrán ver los cortometrajes Melting landscape glaciares, Txango, Amagana, Fire in the fingers y The traverse. Todas las proyecciones serán a las 19.00 horas en el auditorium, con entrada gratuita.

Esta es una de las principales actividades que organiza Leioa Mendi Taldea, que, a la par, continúa con sus salidas cada fin de semana. Son su fuerza, su aliento, su sentido de existencia. Eso sí, el rocódromo de Sakoneta es su otro hábitat natural. El club ha visto cómo la pandemia ha condicionado el uso del rocódromo, y, por otro lado, cómo la gente ha tirado más al monte. "Se ha empezado a salir más y muchas personas le han cogido gusto. Eso sí se ha notado y nos ha venido bien en ese sentido", comentaba hace unos meses Irene Larrabeiti.

leioa mendi taldea

30

aniversario. Leioa Mendi Taldea celebra este año su trigésimo aniversario. En noviembre de 1991, un grupo de leioaztarras amantes del deporte en la montaña se reunieron para crear un club que aglutinara a todos los montañeros del municipio y ofreciera a los jóvenes la oportunidad de conocer una actividad deportiva en contacto con la naturaleza. En 1992 quedó inscrito el club oficialmente.