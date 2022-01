Sopela tendrá tres zonas para perros sin correa y trece casetas para gatos

Sopela contará con tres zonas para que los perros puedan andar sin correa. Estarán en el parque Iturrieta, junto al frontón; en el parque de la calle Etxebarri y en el de Iberrota, junto al tanque de tormentas. "Estos espacios se empezarán a cerrar el próximo lunes", avanza el alcalde, Josu Landaluze. Además, y también dentro del marco de la nueva ordenanza municipal para la protección y tenencia de animales, el Consistorio colocará trece casetas para las colonias de gatos silvestres, donde facilitarles la alimentación. A ello hay que sumar que el método CER (Capturar-Esterilizar-Retornar) se iniciará en febrero.

Una de las demandas principales de los propietarios de perros es disponer en los municipios de lugares en los que sus mascotas puedan estar libres. Es por ello que esta petición ha sido tenida en cuenta por el equipo de gobierno sopeloztarra a la hora de dar forma a la nueva normativa. "En septiembre se hizo una consulta pública sobre los puntos que se iban a actualizar; se recogieron aportaciones de la ciudadanía y esas son, básicamente, las modificaciones en la ordenanza: el control de las colonias felinas, acotar zonas de esparcimiento para los perros, además de favorecer una convivencia entre los animales y la ciudadanía, y también el uso de un lenguaje inclusivo en la administración", resumió el concejal Ignacio Moreno en el pleno en el que se dio luz verde a este reglamento local (PNV y PSE votaron a favor y las demás agrupaciones, así como la edil no adscrita, se abstuvieron). Así que los espacios para que los perros anden, corran y jueguen sueltos serán pronto una realidad. "Estas zonas tendrán una doble puerta de acceso, cartelería informativa de uso, altura de 1,5 metros para que los perros no puedan saltar, bancos y una fuente de agua en las proximidades", detalla el primer edil sopeloztarra. A colación de este tema, el concejal Mikel Tapia, de EH Bildu, señaló en la sesión plenaria: "No compartimos que los espacios se pongan en detrimento de zonas verdes ya existentes y potencialmente utilizadas por personas. Se deben buscar otras zonas alternativas que no generen controversia entre vecinos y animales, y más en este periodo de pandemia, donde hay tanta tendencia de los ciudadanos a ir a los espacios libres".

Por otra parte, el Ayuntamiento también ha comenzado con la instalación de trece casetas para colonias de gatos callejeros, con sus tolvas para depositar la comida y que, de esta manera, la alimentación esté más controlada y no se generen suciedades u otras molestias. En este sentido, otro de los aspectos sobre los que trabaja el equipo de gobierno es la identificación municipal para las personas que son alimentadoras de gatos. "Nos falta hacer un protocolo de actuación y reglamento respecto a las colonias de gatos, que vamos a acordar con las voluntarias y las asociaciones en base a la ordenanza. Entre otras cuestiones, queremos dar una identificación a las voluntarias para que dispongan de esa autorización municipal", comentó Landaluze en el pleno. La adopción del sistema CER es otro de los objetivos más cercanos y ya el próximo mes arrancará su desarrollo en la localidad.

La nueva ordenanza, que sustituye a una "totalmente obsoleta de 2013", como reconoció el propio alcalde, incluye tres enmiendas de Patricia de los Ángeles Alfonso, la concejala no adscrita, referentes a la prohibición del sacrificio en los centros de acogida, métodos anticonceptivos para la población de las aves urbanas y el cuidado personal de los animales.