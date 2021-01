Getxo apela a la ciudadanía para que no ensucie sus calles

Getxo no quiere latas olvidadas en sus plazas, no quiere bolsas rodando por sus calles, no quiere cartones esparcidos por sus parques... Por eso, el Ayuntamiento ha lanzado una nueva campaña de concienciación sobre la limpieza en el espacio público, apelando a la ciudadanía en estos tiempos en los que pasa más tiempo al aire libre y deja su huella. De ahí que el lema de esta iniciativa sea Mantengamos limpia nuestra casa, ¡recicla! La imagen de esta campaña es un cubo gigante que irá recorriendo distintos puntos de la localidad y que se encuentra ahora en la plaza San Nicolás.

El cubo de 16 metros cuadrados de superficie y 3 metros de altura recordará a los vecinos la necesidad de mantener limpio el espacio público –la casa de todos– y de participar en la separación de los residuos. Además, guarda en su interior más información y datos que se desvelarán el próximo martes... "La campaña trata de incidir en la necesidad de mantener nuestros espacios públicos (calles, plazas y parques) limpios, para evitar la generación de residuos que afecta a nuestro día a día, a nuestro entorno natural y vida animal, en definitiva, al desarrollo humano sostenible. Se trata de comportarnos en la vía pública tal y como lo hacemos en nuestras casas, haciendo del espacio público una extensión de nuestro hogar, tirando nuestros residuos donde corresponde y evitando llegar a situaciones como las que se muestran en el cubo soporte de la campaña", señaló la alcaldesa getxotarra, Amaia Agirre.

El concejal de Servicios urbanos ambientales y Calidad ambiental, Joseba Arregi, recordó los objetivos que el municipio se ha marcado en cuestiones de reciclaje. "Debemos asumir nuestra cuota de responsabilidad individual en la limpieza y generación de residuos en nuestros entornos urbanos. Alcanzar los retos marcados por la Unión Europea de reciclaje del 50% de nuestros residuos urbanos para 2022, requiere de la decisión individual de cada uno de nosotros de hacerlo en nuestras casas y comercios. En Getxo la tasa de separación de desperdicios se sitúa en un 34,50% y aunque la evolución es positiva gracias a la implicación de muchas personas, necesitamos que se sumen más", comentó.

Asimismo, la campaña puesta en marcha recuerda que, gracias a la decisión individual de muchos vecinos y comerciantes, se han conseguido recoger separadamente en Getxo 44,35 kilos por habitante al año en el contenedor azul; 25 en el verde y 21,54 en el depósito amarillo. "Nos queda el reto de trasvasar gran parte de los 250 kilos por habitante al año que se van al contenedor gris al marrón de orgánica", añadió Arregi.