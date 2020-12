Bolsos con alma en Sopela

La sopeloztarra Saioa Iriarte despunta en el mundo de la moda con su propia línea de bolsos sostenibles Sus creaciones evocan a la naturaleza y llevan nombre de desiertos y glaciares

Hay quien considera que "si vives con menos, tendrás más tiempo para lo importante", tal y como asegura la activista ambiental Bea Johnson, creadora de la filosofía Zero Waste o Cero Residuos. Una forma de ver la vida que comparte la diseñadora sopeloztarra Saioa Iriarte, de 24 años de edad, que busca abrirse camino en la industria textil, pero a través de una óptica diferente. Por eso cuando dio forma a su proyecto empresarial más personal, Yazz, situó el compromiso por el medio ambiente como eje sobre el que sustentar sus creaciones. "Son diseños ecológicos. Quería creaciones que no tengan impacto en el medio ambiente", destaca. Para ello a diario bucea en el mercado textil en busca de "tejidos de composición natural" para sus bolsos. La fabricación corre de su cuenta, con lo que reduce al "mínimo" el impacto. "Lo más difícil es encontrar tejidos que no tengan poliéster", asegura.

Una filosofía comprometida con el mundo con la que Saioa aspira a convertirse en un referente de la moda sostenible en Bizkaia, alejada de la producción en masa, con diseños exclusivos llenos de valores.

Una creatividad que comenzó a desarrollar a muy temprana edad. "De pequeña me gustaba conjuntar telas, hacía mis propios disfraces, etc. Después, a los 15 años, mi madre me regaló mi primera máquina de coser", rememora.

Desde entonces su imaginación no ha parado de esbozar originales diseños. Así, en septiembre de 2019 comenzó a dar forma a su proyecto empresarial, pero casualidades del destino la pandemia le dio el espaldarazo definitivo. "Había conseguido trabajo en Barcelona, donde hice un máster en diseño de moda, y tenía las maletas preparadas para la mudanza. Entonces llegó el confinamiento y cambiaron las cosas. Decidí crear una página web de venta on line donde adquirir los diseños y ya voy por mi cuarta colección", resume. Desde entonces su proyecto empresarial ha ido avanzando a pasos agigantados, lo que supone todo un desafío. "Requiere una gran inversión de tiempo. El primer diseño es lo que más cuesta, pero después también está el trabajo del proceso de empaquetado personalizado, envío, etc.", detalla.

Nueva colección Concretamente, a principios de octubre de este año lanzó su última colección, compuesta por 10 modelos con nombres de desiertos y glaciares. "Quería que tuvieran un significado relacionado con la naturaleza. Para la colección de invierno escogí nombres de glaciares y, para la de verano, de desiertos", explica. Una colección que ha tenido una gran acogida entre el público de todo el Estado y que, debido a su carácter exclusivo y fabricación artesanal, le ha llevado a agotar varios modelos.

Entre sus singulares diseños, cabe destacar, por su originalidad y por el éxito obtenido, el bolso Siurana, cuya asa está hecha con cuerda y mosquetones de escalada. A través de estos materiales, Saioa quiso representar la importancia de la figura femenina en el deporte en general, y en la escalada en particular.

Consciente de que, hoy en día, cualquier proyecto empresarial necesita estar presente en redes sociales, poco a poco ha ido creando una comunidad fiel y comprometida con su filosofía. Así, a través de Instagram Yazz anticipa los diseños y fomenta la interacción y participación entre los usuarios. De hecho, con el objetivo de alegrar estas navidades tan atípicas, lanzó un calendario de adviento desde su cuenta a través del que fue descubriendo día a día nuevos productos, regalos, sorpresas y juegos, además de sorteos.

Por último, hace un llamamiento para apostar por el comercio local puesto que "la acción más pequeña es mayor que la intención más grande, y cambiar nuestra forma de consumir es uno de los caminos hacia un futuro más esperanzador", concluye.